Dan luz verde a Texas para exhibir 10 mandamientos en escuelas

La mayoría de los magistrados sostuvo que la ley no interfiere en las creencias religiosas ni dicta cómo deben practicar su fe iglesias, sinagogas o mezquitas

Un Tribunal de Apelaciones dio luz verde para que Texas exija a las escuelas públicas colocar una pancarta con los Diez Mandamientos dentro de las aulas, al considerar que la medida no contraviene la separación entre Iglesia y Estado establecida en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El fallo fue emitido por el Quinto Circuito, con sede en Luisiana, donde los jueces votaron 9 a favor y 8 en contra, determinando que la norma aprobada el año pasado no obliga a la práctica religiosa ni impone creencias a los estudiantes.

Tribunal defiende que no hay imposición religiosa

En su resolución, la mayoría de los magistrados sostuvo que la ley no interfiere en las creencias religiosas ni dicta cómo deben practicar su fe iglesias, sinagogas o mezquitas, además de que no sanciona a quienes rechacen el contenido de los Diez Mandamientos.

El caso fue impulsado por organizaciones defensoras de derechos civiles y 16 familias del estado, quienes argumentaron que la medida vulnera la neutralidad religiosa en espacios educativos.

Posturas divididas entre magistrados

En contraste, los jueces que votaron en contra advirtieron que la legislación contradice principios fundamentales de la Primera Enmienda, al considerar que podría generar presiones indirectas sobre los estudiantes en el entorno escolar.

En su opinión disidente, señalaron que la Corte Suprema ha enfatizado la necesidad de proteger la libertad de conciencia, especialmente en escuelas públicas, donde los alumnos podrían sentirse obligados a participar o respaldar prácticas religiosas.

Demandantes recurrirán ante la Corte Suprema

Tras el fallo, las partes demandantes expresaron su inconformidad y calificaron la decisión como decepcionante, al tiempo que anunciaron que buscarán llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.