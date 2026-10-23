Dan 30 años de cárcel a guatemalteco por muerte de 53 migrantes

El incidente ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando 66 indocumentados fueron transportados en un camión sin ventilación desde México a EUA

El guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco, presunto líder de una organización de tráfico de personas con sede en su país natal, fue condenado este martes en EUA a treinta años de prisión por su participación en el traslado de migrantes más mortífero en la historia del país, que dejó a 53 indocumentados muertos y once más heridos, en San Antonio (Texas).

Miranda Orozco, de 39 años, se había declarado culpable en julio pasado de varios cargos por conspiración para introducir ilegalmente a inmigrantes a Estados Unidos con resultado de muerte.

El incidente ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando 66 indocumentados fueron transportados en un camión sin ventilación desde México a EUA durante un día en el que los termómetros marcaba en el exterior más de 38 grados celcius. Para cuando el vehículo llegó a San Antonio (Texas), 48 migrantes ya habían fallecido.

Otros cinco migrantes murieron durante su trasladado a hospitales locales. Seis niños y una mujer embarazada se encontraban entre los fallecidos.

Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de varios inmigrantes en Guatemala, México y Estados Unidos, según documentos judiciales.

En agosto de 2024, el guatemalteco fue arrestado en su país a petición de Estados Unidos para su extradición.

Otras dos personas ya fueron sentenciadas por este caso: Felipe Orduña Torres fue condenado a cadena perpetua y Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años de prisión. Juntos enfrentan multas económicas de 250,000 dólares cada uno.

El conductor del camión, Homero Zamorano Jr., quien se declaró culpable de los cargos relacionados con la tragedia, tiene programada su sentencia para el próximo 11 de diciembre.