Dan 180 años a profesor en España por grabar a mujeres en baños

El docente se aprovechó de su posición para obtener información personal de alumnas menores de edad en el instituto donde trabajaba

Un tribunal en España dictó una sentencia de 180 años y nueve meses de prisión contra un profesor de secundaria que grabó de manera clandestina a 42 mujeres en baños de un centro educativo y en probadores de tiendas en la región de Navarra. No obstante, conforme a la legislación vigente, el condenado solo cumplirá un máximo de 15 años de cárcel.

De acuerdo con el fallo judicial, el docente se aprovechó de su posición para obtener información personal de alumnas menores de edad en el instituto donde trabajaba, en la localidad de Zizur. Además, accedió sin autorización a sus cuentas de correo electrónico y redes sociales para recopilar imágenes y archivos privados.

Admitió los hechos durante el juicio

Durante el proceso judicial, la defensa reconoció tanto la realización de las grabaciones como el acceso indebido a las carpetas digitales de las estudiantes con el fin de obtener material íntimo.

El tribunal consideró al acusado responsable de decenas de delitos contra la intimidad, así como de posesión y producción de pornografía infantil.

Límite de cumplimiento y compensación a víctimas

La sentencia, que fue dada a conocer este miércoles y aún puede ser impugnada, establece que el tiempo máximo efectivo de prisión será de 15 años, en apego al Código Penal español.

Asimismo, el condenado deberá pagar indemnizaciones que oscilan entre 3 mil y 15 mil euros a cada una de las 42 víctimas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Antes del inicio del juicio, celebrado en marzo, el acusado ya había depositado 273 mil euros como parte de la reparación del daño a las denunciantes.

Inhabilitación profesional

Como parte de la resolución, el profesor también fue sancionado con 10 años de inhabilitación para desempeñar cualquier actividad laboral o profesional relacionada con menores de edad.