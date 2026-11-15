Dallas Love Field reabre tras cierre por alerta de seguridad

La administración de Love Field pidió a los pasajeros consultar la aplicación o el sitio web de su aerolínea para verificar el estado de sus próximos vuelos

El aeropuerto Dallas Love Field, en Texas, reanudó sus operaciones la noche de este sábado 14 de noviembre después de un cierre temporal por una alerta de seguridad relacionada con una aeronave comercial. La Policía de Dallas determinó que la amenaza no tenía fundamento y no se reportaron personas lesionadas.

La administración aeroportuaria explicó que la suspensión respondió a una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA). Las actividades se restablecieron después de que las autoridades de seguridad autorizaron la reapertura.

Revisión de un vuelo provocó la suspensión

Southwest Airlines informó que hubo una breve espera de vuelos mientras una aeronave era sometida a una inspección de seguridad. La compañía confirmó que no se encontró una amenaza y que las operaciones se reanudaron.

Los equipos de Dallas Fire-Rescue fueron enviados a las 20:27 horas y la alerta se canceló a las 20:34, tiempo local. También participaron elementos de la Policía de Dallas. Esos horarios corresponden a la atención de la emergencia, sin que se precisara el momento exacto en que volvieron a operar los vuelos.

Aunque inicialmente circuló información sobre una posible amenaza de bomba, las autoridades no detallaron la naturaleza del aviso ni informaron del hallazgo de un explosivo.

Reapertura anticipó el plazo señalado por la FAA

El aviso inicial de la FAA contemplaba mantener cerrado Love Field hasta las 06:00 horas del domingo. Sin embargo, el aeropuerto confirmó su reapertura durante la misma noche del sábado, antes de ese límite.

No se habían divulgado el número del vuelo inspeccionado, su ruta ni la cantidad de operaciones afectadas por el incidente. Tampoco se informó públicamente de detenciones.

La administración de Love Field pidió a los pasajeros consultar la aplicación o el sitio web de su aerolínea para verificar el estado de sus próximos vuelos.