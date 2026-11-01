D.C. y Virginia demandan a Trump para frenar arco del triunfo

Washington D.C. y Virginia presentaron una demanda federal para detener la construcción del arco de 76 metros impulsado por Donald Trump cerca de Arlington

El gobierno del Distrito de Columbia (D.C.) y el estado de Virginia presentaron este sábado una demanda federal conjunta para impedir la construcción del arco del triunfo promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, cerca del Cementerio Nacional de Arlington.

La estructura, proyectada con una altura de 76 metros, es considerada por los demandantes como una obra ilegal que podría afectar el patrimonio histórico de la capital estadounidense, además de generar consecuencias en la movilidad, la seguridad y el medioambiente de la región.

La querella solicita a un juez federal que ordene detener de inmediato el proyecto, cuya construcción está prevista para comenzar el próximo 5 de noviembre, después de que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital someta la iniciativa a votación.

Acusan violaciones a las leyes de construcción

Entre los argumentos presentados por las autoridades de D.C. y Virginia se encuentra una presunta violación a la Ley de Altura de 1910, que establece límites para las edificaciones en Washington y fija una altura máxima de 39.6 metros.

Los demandantes también sostienen que el proyecto no cuenta con la autorización necesaria del Congreso, por lo que consideran que su construcción no debe avanzar.

En el documento judicial advierten que la obra ocasionaría daños "graves, inmediatos e irreparables" en distintos aspectos de la región, incluidos el tránsito, la seguridad y el entorno natural.

Fiscales cuestionan impacto del monumento

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, expresó su preocupación por las consecuencias que tendría la construcción del arco para los habitantes de la zona y advirtió sobre el impacto irreversible que podría ocasionar.

Por su parte, el fiscal general de Virginia, Jay Jones, calificó la iniciativa como un "proyecto de vanidad ilegal" y cuestionó que se pretenda levantar una estructura de esas dimensiones cerca del Cementerio Nacional de Arlington, considerado un sitio de gran solemnidad por su significado histórico y militar.

Los gobiernos demandantes también señalaron que el arco, construido con hormigón y granito, alteraría de manera permanente el eje visual histórico que conecta el Monumento a Lincoln con Arlington House.

El proyecto enfrenta otra demanda

La iniciativa impulsada por Trump fue concebida para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Sin embargo, el proyecto ya enfrenta otro proceso judicial promovido por veteranos de la guerra de Vietnam y organizaciones dedicadas a la preservación histórica, quienes también buscan impedir que la estructura sea construida.

La nueva demanda presentada por D.C. y Virginia busca que un juez federal intervenga antes del inicio previsto de las obras, programado para el 5 de noviembre, y determine si el proyecto puede avanzar conforme a las disposiciones legales y de protección del patrimonio histórico.