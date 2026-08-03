Cuenta de Maduro respalda diálogo para Venezuela

La cuenta en la red social X atribuida al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro publicó este domingo un mensaje en el que expresó respaldo a las iniciativas de diálogo orientadas a fortalecer la paz, la convivencia y el entendimiento entre los distintos sectores del país.

El pronunciamiento se dio un día después del inicio de un proceso de negociaciones promovido por Estados Unidos entre representantes del Gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un grupo de la oposición, con el objetivo de avanzar hacia una transición política.

Felicitamos la gran Marcha para Jesús, realizada este sábado 1 de agosto. Todos y todas, la juventud, las familias y las comunidades demostraron la verdad de un pueblo noble, lleno de fe, valores y esperanza, que renace cada día. pic.twitter.com/VHxrKEA2IH — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 2, 2026

Mensaje difundido desde Nueva York

En la publicación, fechada en Nueva York, se afirma que la unión, el diálogo y la participación ciudadana pueden contribuir al desarrollo de una Venezuela renovada.

El texto también señala que el respeto a la diversidad y la inclusión son elementos fundamentales para construir un proyecto común.

Maduro permanece detenido en Estados Unidos junto con su esposa, Cilia Flores, tras haber sido capturados en Caracas durante un operativo realizado por fuerzas estadounidenses en enero pasado.

No obstante, se desconoce quién administra actualmente la cuenta desde la que se difundió el mensaje.

Las conversaciones entre el Gobierno interino y el sector opositor comenzaron el sábado con el compromiso de abordar temas relacionados con los derechos y garantías políticas, el fortalecimiento de la democracia y la atención a las víctimas de los sismos registrados en junio.

Aunque inicialmente se esperaba una reunión presencial, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera sostuvieron una llamada telefónica para dar inicio formal al proceso de diálogo.

Protestas acompañan el inicio de las conversaciones

Previo al anuncio de las negociaciones, distintos grupos se manifestaron en Caracas.

Entre ellos participaron simpatizantes del chavismo convocados por el Frente Popular Antimperialista, quienes rechazaron la participación de Estados Unidos en el proceso.

Los manifestantes calificaron las negociaciones como parte de un plan impulsado desde el exterior para modificar las instituciones venezolanas y abrir paso a un nuevo proceso electoral, postura con la que expresaron su desacuerdo frente a la transición planteada.