Cuba sufrirá apagón que afectará al 62% del país

Cuba enfrentará apagones simultáneos en 62% del país por crisis energética, con déficit crítico de generación y fallas estructurales

Cuba vivirá este domingo una de las jornadas más críticas en materia energética, con apagones que afectarán de manera simultánea al 62 % del territorio durante el horario de mayor consumo, de acuerdo con estimaciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Para el periodo de mayor demanda, la UNE prevé una capacidad de generación de 1.215 megavatios frente a una demanda estimada de 3.100 MW, lo que provocará un déficit de 1.885 MW.

Ante este escenario, la afectación real, es decir, los cortes programados para evitar fallas mayores, alcanzará los 1.915 MW.

El Gobierno cubano ha calificado la situación como “crítica”, con interrupciones eléctricas que en La Habana han superado las 22 horas diarias en la última semana, mientras que en otras regiones los cortes se han extendido hasta por dos días consecutivos.

Actualmente, ocho de las dieciséis unidades termoeléctricas del país están fuera de operación debido a averías o mantenimiento.

Fallas estructurales y falta de combustible

Las plantas termoeléctricas, responsables de aproximadamente el 40 % de la generación, enfrentan problemas derivados de su antigüedad y la falta de inversión sostenida.

A esto se suma la escasez de combustible, atribuida al bloqueo petrolero estadounidense, que mantiene fuera de servicio motores de generación que utilizan diésel y fueloil, otra fuente que aporta cerca del 40 % del suministro energético.

La UNE también reportó que 106 centrales de generación distribuida, dos plantas flotantes y dos instalaciones que operan con fueloil se encuentran inactivas por falta de recursos.

El sistema energético cubano depende en un 20 % de gas y fuentes renovables, con un impulso reciente a la energía solar apoyado por China.

Sin embargo, estudios independientes estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar la infraestructura eléctrica del país.

La crisis energética ha profundizado la situación económica de la isla, que enfrenta una contracción del 6,5 % de su Producto Interno Bruto en 2026, además de una caída acumulada superior al 15 % entre 2020 y 2025.

Los cortes de electricidad se han convertido en uno de los principales factores de inconformidad entre la población, lo que se ha reflejado en protestas recientes, principalmente en La Habana.

Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas y focalizadas, evidencian el creciente malestar ante la prolongada crisis energética que atraviesa el país.