Cuba sufre nuevo apagón nacional por falla eléctrica

Esta situación ha sido señalada por autoridades energéticas como un factor crítico que podría retrasar aún más el restablecimiento del servicio

Un apagón nacional volvió a afectar a Cuba la tarde de este sábado, luego de que se registrara una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante la tarde del sabado, lo que dejó sin servicio a gran parte del país.

Se trata del segundo corte general en menos de una semana y el séptimo en aproximadamente año y medio, en medio de una crisis energética que se ha intensificado en los últimos meses.

Confirman colapso total del sistema eléctrico

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó a través de redes sociales que el sistema eléctrico nacional sufrió una caída total, lo que obligó a activar protocolos de emergencia para intentar restablecer el suministro.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron esta nueva falla en la red eléctrica.

Crisis energética se agrava desde 2024

El país atraviesa una crisis energética sostenida desde mediados de 2024, situación que se ha agravado en el último trimestre debido a la reducción en el suministro de combustibles, lo que ha limitado la capacidad de generación eléctrica.

En ese contexto, los apagones se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongados, afectando tanto a la capital como a diversas regiones del país.

Cortes prolongados en todo el país

De manera habitual, los habitantes de La Habana enfrentan cortes de electricidad de hasta 15 horas diarias, mientras que en otras zonas se han reportado interrupciones que se extienden por más de 48 horas consecutivas.

En las últimas semanas, la situación ha escalado con dos apagones nacionales y un corte masivo que dejó sin luz a aproximadamente dos tercios del territorio cubano.

Restablecimiento será lento y por fases

Especialistas señalan que la recuperación del sistema eléctrico es un proceso complejo que puede tomar varios días, ya que implica reactivar gradualmente la generación de energía desde fuentes de arranque rápido como plantas solares, hidroeléctricas y motores de generación.

Posteriormente, estas fuentes permiten energizar pequeñas zonas que se van interconectando hasta lograr el funcionamiento de las centrales termoeléctricas, consideradas la base del sistema energético en Cuba.

Escasez de combustible complica la recuperación

Uno de los principales retos en esta ocasión es la falta de diésel y fueloil, combustibles esenciales para el arranque de las plantas generadoras.

Esta situación ha sido señalada por autoridades energéticas como un factor crítico que podría retrasar aún más el restablecimiento del servicio, a diferencia de apagones anteriores.

De acuerdo con estimaciones oficiales, eventos recientes de este tipo han llegado a afectar a millones de personas en la isla, evidenciando la fragilidad del sistema eléctrico nacional.