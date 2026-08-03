Cuba restablece su red eléctrica tras apagón en el occidente

Hasta el momento no se ha detallado qué originó el disparo simultáneo ni si estuvo relacionado con una avería técnica o una sobrecarga

Cuba restableció durante la madrugada de este domingo la interconexión de su Sistema Eléctrico Nacional, después de una falla en dos líneas de transmisión que dejó sin energía a aproximadamente 4.5 millones de personas en la región occidental de la isla.

La recuperación de la red concluyó alrededor de la 1:10 horas, poco más de siete horas después del inicio de la avería. Sin embargo, la normalización técnica del sistema no garantiza un suministro continuo, debido al severo déficit de generación que mantiene los apagones programados en gran parte del país.

Falla en líneas de transmisión dividió el sistema

El incidente comenzó a las 18:07 horas del sábado, cuando se produjo el disparo simultáneo de las líneas de 220 kilovoltios Matanzas-Santa Clara y Matanzas-Cienfuegos.

La salida de ambos circuitos provocó la división parcial del Sistema Eléctrico Nacional y dejó sin servicio a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas.

La Unión Eléctrica de Cuba activó los protocolos de recuperación para restablecer gradualmente las líneas, sincronizar las unidades de generación y volver a enlazar la zona occidental con el resto del país.

Hasta el momento no se ha detallado qué originó el disparo simultáneo ni si estuvo relacionado con una avería técnica, una sobrecarga o el deterioro de la infraestructura de transmisión.

Red quedó interconectada después de siete horas

Las maniobras se extendieron durante la noche del sábado y concluyeron durante la madrugada del domingo, cuando la zona afectada quedó nuevamente conectada al sistema nacional.

El restablecimiento de la interconexión permitió recuperar la estabilidad de la red y comenzar a suministrar energía en las provincias afectadas. No obstante, el servicio se mantuvo sujeto a la disponibilidad de generación y a los esquemas de cortes establecidos para distribuir la electricidad existente.

Recuperar la red no significa que hayan terminado los apagones, ya que la falla en las líneas de transmisión ocurrió en medio de una crisis energética que mantiene la oferta muy por debajo de las necesidades de la población.

Déficit mantendrá los cortes de electricidad

Para este domingo, las autoridades eléctricas pronosticaron una afectación de hasta 2 mil 195 megavatios durante el horario de mayor demanda, por lo que una parte considerable de los usuarios continuará sin servicio de manera programada.

El déficit está relacionado con la salida de operación de varias unidades termoeléctricas por averías y mantenimiento, además de la escasez de combustible, piezas de repuesto y recursos para modernizar una red con décadas de funcionamiento.

Las centrales termoeléctricas aportan una parte importante de la electricidad utilizada en la isla, pero sus constantes fallas han reducido la capacidad disponible. La generación distribuida, que depende principalmente de diésel y fueloil, también enfrenta limitaciones por la falta de combustible.

Aunque la reconexión evitó que la caída parcial se convirtiera en un colapso más prolongado, Cuba continúa con una elevada afectación eléctrica. La recuperación definitiva dependerá no solamente de reparar las fallas de transmisión, sino de aumentar la generación disponible y reducir la vulnerabilidad de la infraestructura nacional.