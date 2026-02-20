Cuba recibe nuevo vuelo con migrantes deportados desde EE.UU.

Con este nuevo grupo, suman 302 los ciudadanos cubanos retornados en 2026 desde diferentes países, principalmente desde Estados Unidos

Un total de 116 migrantes cubanos en situación irregular fueron retornados a la isla en un vuelo procedente de Estados Unidos, en lo que constituye la segunda operación de deportación realizada en lo que va de 2026, informó el Ministerio del Interior (Minint).

La aeronave arribó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con 88 hombres y 28 mujeres, como parte de los mecanismos establecidos en los acuerdos migratorios bilaterales entre ambos países.

Acuerdos migratorios y cifras actualizadas

De acuerdo con lo señalado por las autoridades cubanas, estas acciones se realizan en cumplimiento de los compromisos suscritos entre La Habana y Washington, que contemplan la devolución de migrantes que ingresen por vía marítima al territorio estadounidense.

Con este nuevo grupo, suman 302 los ciudadanos cubanos retornados en 2026 desde diferentes países, principalmente desde Estados Unidos.

El Minint reiteró que el país mantiene su postura a favor de una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que alertó sobre los riesgos que implican las salidas irregulares, especialmente aquellas realizadas por mar.

Reanudación de vuelos y contexto migratorio

Los vuelos de deportación hacia Cuba habían permanecido suspendidos desde 2020 y se reactivaron a finales de abril de 2023, enfocados en personas consideradas “inadmisibles” tras permanecer retenidas en la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante el año 2025, la isla recibió 1.669 migrantes irregulares retornados desde Estados Unidos y otras naciones de la región, según datos oficiales.

Por otro lado, cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indican que en el periodo fiscal 2025 —del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025— ingresaron a territorio estadounidense 33.056 ciudadanos cubanos. La cantidad representa una reducción significativa frente al año fiscal 2024, cuando se registraron 217.615 llegadas, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias.

Crisis económica y flujo migratorio

Cuba enfrenta desde hace más de seis años una profunda crisis económica, situación que ha impulsado uno de los mayores movimientos migratorios en su historia reciente. El fenómeno ha tenido repercusiones tanto internas como en los países de destino, especialmente en Estados Unidos y otras naciones del continente.