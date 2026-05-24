Cuba recibe donativo desde China de arroz de 15,000 toneladas

Además del abastecimiento a la población, parte del cereal también será destinado a instituciones educativas y del sistema de salud cubano

Cuba recibió este sábado un nuevo cargamento de 15,000 toneladas de arroz enviado por China, como parte de un amplio programa de asistencia alimentaria impulsado por Pekín para apoyar a la isla frente a la profunda crisis económica y de abastecimiento que atraviesa el país caribeño.

El embarque arribó al puerto de La Habana a bordo del buque Sunny Hong y representa una nueva etapa dentro del plan de ayuda humanitaria aprobado por el gobierno chino, que contempla un total de 60,000 toneladas de arroz destinadas a Cuba.

La llegada del cargamento ocurre en un momento especialmente delicado para la isla, marcada por escasez de alimentos, apagones, inflación y dificultades para acceder a combustible y medicamentos.

Arroz será distribuido en toda la isla

La ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz, informó que las 15,000 toneladas serán distribuidas en todo el país y beneficiarán a aproximadamente 9.6 millones de personas.

Además del abastecimiento a la población, parte del cereal también será destinado a instituciones educativas y del sistema de salud cubano.

Las autoridades cubanas indicaron que la descarga y distribución del arroz se realizará de manera gradual para agilizar el suministro hacia distintas provincias del país.

Este nuevo embarque se suma a otro cargamento de aproximadamente 15,600 toneladas recibido por Cuba durante marzo pasado, también enviado por China como parte del mismo programa de apoyo.

Xi Jinping aprobó millonaria ayuda para Cuba

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó desde enero un paquete de ayuda dirigido a Cuba que incluye asistencia financiera por 80 millones de dólares, además del envío de las 60,000 toneladas de arroz.

China ya había respaldado previamente a la isla con otra donación de 100 millones de dólares durante 2024, fortaleciendo así una relación política y económica que se ha intensificado en los últimos años.

El gobierno chino aseguró que continuará brindando apoyo a Cuba “dentro de sus capacidades”, especialmente ante las dificultades económicas que enfrenta el país caribeño.

La crisis económica golpea a la isla

La economía cubana atraviesa una de las etapas más complejas de las últimas décadas.

De acuerdo con reportes oficiales, la isla acumula una contracción económica cercana al 15 por ciento en los últimos cinco años.

Entre los principales problemas que enfrenta la población destacan:

Escasez de alimentos básicos

Falta de medicamentos

Déficit de combustible

Apagones prolongados

Elevada inflación

En este contexto, el arroz enviado por China busca aliviar parcialmente la presión sobre la canasta básica y el sistema de distribución estatal cubano.

Tensión política entre China, Cuba y Estados Unidos

La ayuda china también llega en medio del incremento de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos, China y Cuba.

Washington ha reforzado recientemente medidas económicas contra sectores estratégicos cubanos y volvió a señalar presuntas operaciones chinas de inteligencia en territorio de la isla.

Funcionarios estadounidenses advirtieron que no tolerarán bases militares o centros de espionaje vinculados con gobiernos considerados adversarios.

En respuesta, Pekín rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de argumentos utilizados para justificar sanciones y presiones sobre Cuba.

Por su parte, La Habana calificó esas versiones como “pretextos falaces” orientados a aumentar la presión política y económica contra el país.