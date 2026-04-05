Cuba indulta a más de 2 mil presos por Semana Santa

Las autoridades precisaron que dentro del grupo de personas que serán excarceladas se encuentran jóvenes, mujeres y adultos mayores de 60 años

El Gobierno de Cuba anunció la aprobación de un indulto que beneficiará a 2,010 personas privadas de la libertad, una medida que fue presentada como un gesto de carácter humanitario en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

De acuerdo con información difundida por medios oficiales, la decisión se tomó tras un análisis detallado de distintos factores, entre ellos la naturaleza de los delitos cometidos, la conducta de los reclusos durante su estancia en prisión, el tiempo de condena cumplido y su estado de salud.

Perfil de las personas beneficiadas

Las autoridades precisaron que dentro del grupo de personas que serán excarceladas se encuentran jóvenes, mujeres y adultos mayores de 60 años, así como individuos que estaban próximos a cumplir el tiempo necesario para obtener su libertad anticipada en los próximos meses.

También se incluye a personas extranjeras y ciudadanos cubanos residentes en el exterior, quienes forman parte del listado aprobado dentro de este proceso.

Delitos excluidos del indulto

El Gobierno cubano detalló que ciertos delitos fueron excluidos de este beneficio, con el objetivo de mantener criterios específicos dentro del sistema de justicia penal.

Entre los casos que no fueron considerados para el indulto se encuentran personas condenadas por delitos graves como agresión sexual, homicidio, asesinato, narcotráfico, robo con violencia, corrupción de menores y reincidencia delictiva, entre otros.

Una medida recurrente en el sistema penal cubano

Autoridades destacaron que esta decisión forma parte de una práctica recurrente dentro del sistema judicial del país, señalando que se trata del quinto indulto otorgado desde 2011, con el que se ha beneficiado a más de 11,000 personas en total.

Asimismo, subrayaron que esta es la segunda excarcelación realizada en lo que va de 2026, enmarcada en fechas religiosas como la Semana Santa, lo cual, aseguraron, responde a una tradición vinculada a criterios humanitarios.

Antecedentes recientes y contexto político

El pasado 12 de marzo, el Gobierno cubano ya había informado sobre la liberación de 51 personas, quienes cumplían condenas y habían demostrado buena conducta, decisión que fue relacionada con el fortalecimiento de vínculos institucionales con el Vaticano.

De acuerdo con la organización Prisoners Defenders, dentro de los procesos recientes de excarcelación también han sido liberadas personas detenidas por motivos políticos, muchas de ellas relacionadas con las protestas del 11 de julio de 2021.

Estas personas enfrentaban condenas que iban de los seis a los 18 años de prisión por delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

Señalamientos sobre el contexto internacional

Las primeras liberaciones coincidieron con reportes sobre un posible diálogo entre el Gobierno cubano y representantes de Estados Unidos, aunque autoridades de La Habana han señalado que no existe una relación directa entre ambos procesos.

En este contexto, el indulto masivo anunciado representa una de las decisiones más amplias en materia penitenciaria en los últimos años dentro del país caribeño.