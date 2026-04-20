Cuba enfrentará apagones de hasta 36% en horario pico

La crisis energética en la isla se agrava con déficit de generación y cortes prolongados que afectan a gran parte de la población

Cuba enfrentará este domingo apagones simultáneos de hasta el 36.4 % de su territorio durante el horario pico, el de mayor demanda eléctrica, según estimaciones de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

La empresa prevé una capacidad de generación de apenas 2,000 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3,100 MW, lo que generará un déficit de 1,100 MW y obligará a desconectar alrededor de 1,130 MW para evitar fallas mayores en el sistema.

La isla atraviesa desde mediados de 2024 una severa crisis energética derivada de un sistema eléctrico obsoleto, con falta de inversión estructural, agravado por restricciones en el suministro de combustibles.

En los últimos meses, los apagones se han intensificado, con afectaciones que superan las 20 horas diarias en algunas regiones, impactando de forma directa la vida cotidiana de la población.

Actualmente, seis de las 16 unidades termoeléctricas del país se encuentran fuera de operación debido a averías o mantenimiento, lo que reduce significativamente la capacidad de generación.

El sistema energético cubano depende en un 40% de plantas termoeléctricas, otro 40% de motores de generación que utilizan diésel y fueloil, y el 20 % restante de gas y fuentes renovables.

Sin embargo, la generación basada en combustibles ha enfrentado limitaciones por la escasez de suministros, lo que ha obligado a recurrir a medidas de emergencia.

Apoyo externo y distribución de combustibles

El directivo de CUPET, Irenaldo Pérez Cardoso, informó que ya comenzó la distribución de gasolina, diésel y gas licuado provenientes de un cargamento de 100 mil toneladas de crudo donado por Rusia.

Estos recursos se destinarán principalmente al sector salud y a la generación distribuida, y permitirán cubrir cerca de un tercio de la demanda nacional durante aproximadamente un mes.

No obstante, autoridades reconocieron que esta medida no resuelve de fondo la crisis, aunque representa un alivio temporal.

El Gobierno cubano ha atribuido parte de la crisis a las sanciones de Estados Unidos, a las que acusa de provocar una “asfixia energética”, mientras que organismos internacionales han señalado el impacto de estas medidas en la población.

En paralelo, se espera la llegada de un segundo cargamento de petróleo ruso en las próximas semanas, lo que podría mitigar parcialmente la situación.

Cuba requiere alrededor de 100 mil barriles diarios de petróleo para cubrir su demanda energética, de los cuales cerca de 40 mil provienen de producción nacional.