Cuba enfrenta apagones que dejarán sin luz al 65 % del país

La crisis energética cubana alcanza otro punto crítico, con cortes simultáneos en casi dos tercios de la isla y una red eléctrica bajo máxima presión

Cuba afrontará este domingo una de sus jornadas más severas de apagones en lo que va del año, con cortes eléctricos simultáneos que afectarán hasta al 65 % del territorio nacional durante el horario de mayor demanda, según previsiones de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La cifra representa la segunda mayor afectación de la semana, solo por detrás del récord registrado el jueves, cuando el 70 % de la isla quedó al mismo tiempo sin suministro en la hora pico, reflejando el profundo deterioro del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Para este domingo, la UNE calcula una capacidad disponible de apenas 1,147 megavatios frente a una demanda máxima estimada de 3,200 MW, lo que deja un déficit de 2,053 MW.

Como consecuencia, la afectación real, es decir, la energía que será desconectada de forma programada para evitar colapsos desordenados, alcanzará 2.083 MW, provocando extensos apagones en gran parte del país.

La situación se agrava porque ocho de las 16 unidades termoeléctricas cubanas permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento, debilitando una infraestructura ya severamente golpeada.

La Habana supera las 22 horas diarias sin electricidad

El propio Gobierno cubano reconoció esta semana que la situación energética es “aguda”, “crítica” y “extremadamente tensa”.

En La Habana, una de las zonas tradicionalmente menos castigadas por los cortes, los apagones han superado en días recientes las 22 horas, una muestra de la gravedad de una crisis que se ha extendido a prácticamente toda la isla.

Además, apenas un día antes se registró una desconexión parcial de la red que provocó un apagón masivo desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, afectando amplias regiones del centro y oriente cubano.

La crisis energética cubana se arrastra desde mediados de 2024, pero se intensificó desde enero en medio de mayores dificultades para importar combustibles.

El sistema energético de la isla depende en un 40 % de plantas termoeléctricas alimentadas por crudo nacional, otro 40 % de motores de generación que requieren diésel y fueloil importado, y el 20 % restante de gas y energías renovables, incluida una creciente apuesta solar con apoyo chino.

Sin embargo, la escasez de combustible importado y el envejecimiento estructural de la infraestructura han reducido drásticamente la capacidad operativa.