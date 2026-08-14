Cuba celebra centenario del nacimiento de Fidel Castro

Durante su gobierno, Cuba estableció un sistema socialista de partido único y mantuvo una relación de confrontación con Estados Unidos

Fidel Castro cumpliría este jueves 100 años y, a una década de su muerte, su imagen y legado continúan presentes en distintos espacios de Cuba, donde su figura genera tanto reconocimiento entre sus simpatizantes como críticas entre sectores opositores.

Hospitales y espacios públicos mantienen imágenes del exmandatario, mientras que esta semana la Feria Internacional del Libro dedicó actividades a su memoria, con exposiciones, conciertos y encuentros de organizaciones políticas de izquierda.

Gobernó Cuba durante casi cinco décadas. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, impulsó reformas como la nacionalización de empresas privadas, una reforma agraria y una campaña de alfabetización, además de cambios en los sistemas de educación y salud.

Para algunos cubanos, su legado está relacionado con las políticas sociales implementadas después de la revolución. El escritor y ensayista Miguel Barnet señaló que Castro dejó "un ejemplo de dignidad, de moral, de trabajo constante y de preocupación por los pobres", además de destacar su influencia en áreas como la cultura, la educación y la salud pública.

Sin embargo, su gobierno también generó oposición por la restricción de libertades políticas y la ausencia de pluralidad partidista. Manuel Cuesta Morúa, presidente del opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba, calificó a Castro como una figura controversial y cuestionó las políticas que limitaron la participación política y las libertades en la isla.

¿Quién es Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana?

Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en el oriente de Cuba. En 1953 encabezó el asalto al Cuartel Moncada contra el gobierno de Fulgencio Batista. Tras ser encarcelado y posteriormente exiliado en México, regresó a Cuba para organizar la guerrilla que culminó con el triunfo revolucionario de 1959.

Durante su gobierno, Cuba estableció un sistema socialista de partido único y mantuvo una relación de confrontación con Estados Unidos, país que impuso sanciones económicas contra la isla.

En 2006, Castro dejó temporalmente sus funciones por problemas de salud y en 2008 cedió formalmente la presidencia a su hermano Raúl Castro. Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años.

Su centenario ocurre mientras Cuba atraviesa una prolongada crisis económica, marcada por escasez de combustible y medicamentos, apagones y dificultades en sectores como la industria y el turismo.

A un siglo de su nacimiento, la figura de Castro permanece como uno de los principales referentes de la historia política contemporánea de Cuba y como una personalidad que continúa generando posiciones encontradas dentro y fuera de la isla.