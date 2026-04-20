Cuba agradece apoyo internacional ante crisis humanitaria

El Gobierno de Cuba reconoció el respaldo de España, México y Brasil, cuyos líderes expresaron su preocupación por la situación humanitaria en la isla

El Gobierno de Cuba reconoció el respaldo de España, México y Brasil, cuyos líderes expresaron su preocupación por la situación humanitaria en la isla y llamaron a respetar su soberanía.

El canciller Bruno Rodríguez destacó el “digno y solidario” comunicado conjunto emitido por los tres países, en el que se insta a evitar acciones contrarias al derecho internacional que agraven las condiciones de vida del pueblo cubano.

Llamado al respeto internacional

El pronunciamiento, firmado por Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva, subraya la importancia de respetar la Carta de la ONU, la soberanía de los pueblos y la no intervención.

Además, los mandatarios reiteraron su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo.

Los tres gobiernos también se comprometieron a incrementar de manera coordinada la ayuda humanitaria para aliviar la situación en la isla, en medio de una crisis económica y social que se ha agravado en los últimos meses.

Asimismo, hicieron un llamado a un diálogo “sincero y respetuoso” que permita encontrar una solución duradera y que garantice que el pueblo cubano decida su futuro.

El respaldo internacional se produce en un contexto de tensiones con Estados Unidos, en medio de versiones sobre posibles escenarios de intervención militar.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó recientemente que la isla no busca la guerra, pero está preparada para defenderse ante cualquier eventualidad.

Cuba confirmó en marzo el inicio de un diálogo con Estados Unidos, aunque aclaró que se encuentra en fases iniciales y aún lejos de alcanzar acuerdos concretos.