cuatro muertos y dos desaparecidos en Arizona por inundaciones

Cuatro muertos y dos desaparecidos dejaron lluvias e inundaciones en Arizona, donde residentes debieron subir a sus techos para ponerse a salvo

Cuatro personas murieron y dos están desaparecidas tras la intensa lluvia que cayó el viernes, que afectó a sectores de Arizona y causó severas inundaciones, obligando a algunos residentes a subirse a sus techos, de acuerdo con los medios.

En la ciudad de Globe, alrededor de 1,000 tanques de propano fueron arrastrados de un centro de distribución, lo que creó un grave problema de materiales peligrosos en el área del centro de esta vieja ciudad minera, en el condado de Gila, indicó la cadena ABC.

"El histórico Downtown Globe se encuentra en una situación insegura, con edificios en peligro, además de productos químicos y escombros peligrosos, incluyendo tanques de propano. Por su seguridad, le rogamos que se mantenga alejado del área hasta nuevo aviso", se alertó a la comunidad en redes sociales y se pidió además evitar el tráfico para no interrumpir las labores de rescate tras la riada.

De acuerdo con las autoridades, dos de las víctimas fueron encontradas en un vehículo donde se ahogaron, y otra fue hallada afuera de un coche, en el centro de Globe.

Un hombre que fue reportado como desaparecido el viernes, e identificado como Ander Polanco, fue hallado hoy muerto, también fuera de su coche, en el condado de Maricopa, cuando las aguas bajaron su nivel, de acuerdo con ABC.

El resto de las víctimas no han sido identificadas ni tampoco se ha dicho si todos son adultos. El Ayuntamiento de Globe sostuvo hoy una reunión y declaró el estado de emergencia en la ciudad, refiriéndose a los daños como "devastadores", pero aún se desconoce la magnitud.