Cuatro muertos en Texas; investigan posible crimen familiar

Las autoridades señalaron que un hombre de 52 años es considerado como el principal sospechoso del hecho, aunque hasta ahora no se ha confirmado

Al menos cuatro personas, incluidos dos menores de edad, fueron encontradas sin vida la noche del lunes en una vivienda ubicada en la zona de River Oaks, en Houston, en un caso que es investigado por las autoridades como un posible asesinato-suicidio, de acuerdo con reportes de medios locales difundidos este miércoles.

El Departamento de Policía de Houston informó que el hallazgo se produjo tras realizar una verificación de bienestar en el domicilio.

Investigación en curso y posibles víctimas

Las autoridades señalaron que un hombre de 52 años es considerado como el principal sospechoso del hecho, aunque hasta ahora no se ha confirmado de manera oficial la identidad de las personas fallecidas.

No obstante, medios locales identificaron a las víctimas como la empresaria del sector restaurantero Thy Mitchell, su esposo Matthew Mitchell y los dos hijos de la pareja, de 4 y 8 años.

En redes sociales, la hermana de Thy Mitchell confirmó la muerte de la mujer y de los menores, a quienes nombró como Maya y Max, sin detallar las circunstancias del suceso ni hacer referencia al esposo.

Contexto familiar y entorno

Según los reportes, la propiedad donde ocurrieron los hechos pertenece al matrimonio, quienes además eran socios en distintos negocios gastronómicos en la ciudad.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no existen antecedentes de violencia intrafamiliar en el domicilio ni registros judiciales relevantes vinculados con la familia, conforme a información recabada por la prensa local.

La pareja era reconocida dentro de la industria restaurantera en Houston y recientemente había recibido diversos premios en el sector, según las mismas fuentes.