Cuántos eclipses habrá en 2026 y cuáles serán visibles en México

Te compartimos las fechas confirmadas y dónde se verán, para que los conozcas y planees cómo observarlos este año con tiempo real.

El calendario astronómico de este ciclo anual concentra una serie de eclipses solares y lunares que destacan por su alcance geográfico y por las condiciones de observación que ofrecerán en distintas regiones del planeta. Estos fenómenos, resultado de alineaciones precisas entre el Sol, la Luna y la Tierra, marcarán meses clave para la comunidad científica y para quienes siguen la astronomía como actividad de observación.

¿Qué eclipse solar abrirá la actividad astronómica este 2026?

La agenda inicia en febrero con un eclipse anular de Sol el 17 de febrero de 2026. En este tipo de evento, la Luna se interpone frente al disco solar sin cubrirlo por completo, generando el llamado “anillo de fuego”. La visibilidad plena de este fenómeno se concentrará en la Antártida, mientras que en zonas del sur de Argentina y Chile, así como en el extremo meridional de África, el eclipse se apreciará de manera parcial.

Este primer evento del año permitirá estudiar la interacción entre la luz solar y la atmósfera terrestre en condiciones extremas, además de ofrecer imágenes relevantes para el seguimiento científico.

Eclipse total de Luna: cuándo y dónde se verá

El 3 de marzo se registrará un eclipse total de Luna. Durante este fenómeno, el satélite natural adquirirá tonalidades rojizas al quedar completamente cubierto por la sombra de la Tierra. La visibilidad abarcará regiones del este de Asia, Australia, la cuenca del Pacífico y gran parte del continente americano. En México, este fenómeno será visible casi por completo. El inicio estimado será alrededor de las 02:44 horas y su punto máximo será cerca de las 05:33 horas.

La amplitud de observación permitirá recopilar datos comparativos desde distintos puntos del planeta, especialmente sobre la refracción de la luz solar en la atmósfera.

Eclipse total de Sol de agosto

El evento central del año ocurrirá el 12 de agosto con un eclipse total de Sol. La franja de totalidad iniciará en el Ártico, avanzará por Groenlandia e Islandia y llegará a Europa. En amplias zonas de Norteamérica y África occidental, el fenómeno será parcial.

España ocupará un lugar estratégico, ya que la franja de oscuridad cruzará la Península de noroeste a sureste, abarcando regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Navarra, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. En el resto del territorio, el Sol se ocultará solo de forma parcial.

Último evento: eclipse parcial de Luna en agosto

El ciclo cerrará el 28 de agosto con un eclipse parcial de Luna. Este fenómeno será visible en el Pacífico oriental, así como en amplias zonas de América, Europa y África. En territorio español también podrá observarse, marcando el cierre de un mes con intensa actividad astronómica.

En México, el fenómeno podrá observarse a partir de las 19:23 horas y se prolongará más allá de la medianoche, alcanzando su punto máximo alrededor de las 22:12 horas. La visibilidad será favorable tanto en zonas urbanas como rurales, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

La secuencia de eventos astronómicos de este año permite planificar observaciones y desplazamientos hacia las zonas con mayor visibilidad. Para seguimiento oficial y actualizaciones en tiempo real, agencias espaciales como la NASA comparten información constante en sus canales oficiales.