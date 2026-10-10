¿Cuánto dinero recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz?

Además de recibir una fuerte suma económica, la ganadora recibió la famosa medalla del Premio Nobel, la cual está acuñada en oro de 18 quilates

Recibir un Premio Nobel es la mayor distinción en el mundo de la ciencia, la cultura y el activismo. Y aunque muchos piensan que uno simplemente se lleva un reconocimiento, la realidad es muy distinta.

Además del reconocimiento social y la trascendencia en la historia, el ganador de una de estas distinciones se lleva un jugoso premio económico, una medalla y un diploma por su labor.

Esto se llevó Navi Pillay

Para 2026, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Navi Pillay, recibió 12 millones de coronas suecas, equivalentes a 1.1 millones de euros, cifra que creció 9% para este año.

Aunado a esto, recibió la famosa medalla del Premio Nobel, la cual está acuñada en oro de 18 quilates y muestra un retrato en relieve de Alfred Nobel, junto a su nombre y los años de su nacimiento y fallecimiento grabados en el borde.

La presea tiene 6,6 centímetros de diámetro, pesa 196 gramos y, únicamente como metal, tiene un valor aproximado de 6,000 euros; aunque, dependiendo de quién la haya ganado, su valor en el mercado de coleccionismo podría ser todavía mayor.

¿Qué pasa si varias personas ganan el premio?

En caso de que varias personas sean reconocidas con la distinción, la cifra económica se divide en partes iguales, a menos que la Fundación Nobel decida una distribución diferente.