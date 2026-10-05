¿Cuándo será y cómo será la segunda vuelta en Brasil?

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia de Brasil el 25 de octubre, luego de no superar el 50 por ciento de los votos

Brasil tendrá que esperar un poco más para saber quién será su nuevo presidente.

Este domingo, las elecciones presidenciales en Brasil terminaron con Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva sin lograr el 50 por ciento de los votos válidos, por lo que el país sudamericano irá a una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre.

En esta primera vuelta, Flávio Bolsonaro, quien pertenece al Partido Liberal (PL), obtuvo 48.19 por ciento de los votos, mientras que Lula da Silva alcanzó 43.80 por ciento.

Esta diferencia representa cinco millones de votos.

¿Cómo funciona la segunda vuelta en Brasil?

En distintos países es normal que existan segundas vueltas y Brasil no es la excepción.

En dicho país, las segundas vueltas en las elecciones ocurren cuando ninguno de los contendientes supera el 50 por ciento de la votación válida, por lo que los dos candidatos más votados avanzan a una nueva elección celebrada semanas después.

En esta nueva elección, los votantes solo pueden elegir entre los dos “finalistas” y quien obtenga la mayor cantidad de votos será el nuevo presidente de Brasil.

¿Quiénes son los contendientes para la segunda vuelta?

Para esta segunda vuelta, la izquierda estará representada por Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), con el cual buscará regresar a la presidencia por cuarto mandato consecutivo.

El todavía presidente de Brasil llega a esta instancia con una combinación de avances económicos y malestar ciudadano, pues durante su gobierno el desempleo disminuyó y la inflación se mantuvo relativamente contenida, pero persisten las quejas por el costo de vida, el endeudamiento y la inseguridad.

Lula da Silva también presenta como uno de los principales argumentos de su campaña la defensa de la democracia y la soberanía brasileña, especialmente frente a las presiones de Trump.

Por otro lado, Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llega como el candidato del partido de derecha, el Partido Liberal (PL).

La campaña de Bolsonaro tuvo como eje central la inseguridad y la presión fiscal en los ejes de su campaña.

Una de sus promesas de campaña fue aplicar mano dura contra el crimen, reducir el gasto público y contener el crecimiento de la deuda.

¿Cómo se vota en Brasil?

Actualmente Brasil utiliza uno de los sistemas de voto electrónico más antiguos del mundo.

El proceso funciona mediante urnas electrónicas administradas por la Justicia Electoral.

En estas, el votante introduce el número asignado a su candidato o partido político. Posteriormente, la pantalla muestra información para verificar la selección realizada y, una vez confirmada, el sufragio queda registrado electrónicamente.

¿Cómo funcionan las urnas electrónicas brasileñas?

Las autoridades electorales brasileñas destacan que las urnas utilizadas durante la jornada electoral operan sin conexión a internet ni sistemas inalámbricos como Bluetooth, una medida diseñada para reforzar la seguridad del proceso.