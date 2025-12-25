¿Cuál es el primer y último país en celebrar la Navidad 2025?

En 2025, Kiribati será el primer territorio en recibir el 25 de diciembre, mientras que islas bajo control de Estados Unidos serán las últimas en celebrarlo

La llegada de la Navidad marca uno de los momentos más esperados del año, pero el festejo no ocurre de manera simultánea en todos los rincones del planeta.

La razón está en la división del mundo en husos horarios, que provoca que el 25 de diciembre avance de este a oeste durante casi un día completo.

El primer lugar en dar la bienvenida al 25 de diciembre

Como cada año, el honor de inaugurar la Navidad corresponde a Kiribati, específicamente a la Isla de Navidad o Kiritimati, ubicada en el huso horario UTC+14, el más adelantado del mundo.

Este territorio del Pacífico Central es el primero en cruzar el umbral hacia el 25 de diciembre, dando inicio simbólico a las celebraciones globales.

Le siguen otras naciones y territorios del Pacífico, entre ellos Nueva Zelanda (incluidas las Islas Chatham), Samoa, Tonga, Tokelau y Fiyi, donde la festividad llega varias horas antes que en el resto del mundo.

Los primeros países y territorios en celebrar Navidad

De acuerdo con el sitio especializado Time and Date, los primeros diez lugares en recibir la Navidad 2025 son:

Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) – UTC+14

Nueva Zelanda (Islas Chatham) – UTC+14

Samoa – UTC+13

Tonga – UTC+13

Nueva Zelanda (territorio continental) – UTC+13

Tokelau – UTC+13

Kiribati (Islas Fénix) – UTC+13

Fiyi – UTC+12

Islas Marshall – UTC+12

Tuvalu – UTC+12

Dónde la Navidad llega al final

En contraste, los últimos lugares del planeta en celebrar el 25 de diciembre se encuentran en el Pacífico oriental, cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Se trata, en su mayoría, de islas bajo jurisdicción de Estados Unidos:

Isla Baker – UTC-12



Isla Howland – UTC-12



Samoa Americana – UTC-11



Niue – UTC-11



Islas Midway – UTC-11



Isla Jarvis – UTC-11



Arrecife Kingman – UTC-11



Atolón Palmyra – UTC-11



Hawái (Honolulu) – UTC-10



Islas Cook – UTC-10

Cómo influyen los husos horarios en la Navidad

La Tierra está dividida en 24 husos horarios, cada uno equivalente a una hora, basados en la rotación del planeta sobre su eje y tomando como referencia el meridiano de Greenwich, sin embargo la hora oficial de muchos países no siempre coincide con la hora solar, ya que responde a decisiones administrativas.

Esta diferencia puede impactar la vida diaria, alterando rutinas de sueño, consumo energético y horarios laborales, un fenómeno conocido como “jetlag social”, presente en países donde el reloj oficial no se ajusta a su posición geográfica real.