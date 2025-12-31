¿Cuál es el primer país en recibir el año nuevo?

Cada 31 de diciembre, Kiribati se vuelve un punto de referencia simbólico para el inicio de los festejos globales, mientras en sus islas ya se celebran

La llegada del Año Nuevo no ocurre al mismo tiempo en todo el mundo, debido a la división del planeta en husos horarios, el cambio de año se va dando de manera gradual conforme la Tierra gira de oeste a este, en este recorrido global, el primer país en recibir el Año Nuevo es Kiribati.



Kiribati es una nación insular ubicada en el océano Pacífico central, formada por 33 atolones e islas dispersas, sus territorios más orientales, especialmente Kiritimati, también conocida como Isla Navidad, operan bajo el huso horario UTC+14, el más adelantado del planeta, lo que les permite ser el primer país en recibir el año nuevo más que cualquier otro lugar del mundo.

Este huso horario fue adoptado en 1995, cuando el gobierno de Kiribati decidió modificar su línea internacional de cambio de fecha para unificar el calendario del país.

Desde entonces, la nación se convirtió oficialmente en el primer territorio habitado en iniciar cada nuevo año.



Cada 31 de diciembre, Kiribati se vuelve un punto de referencia simbólico para el inicio de los festejos globales, mientras en sus islas ya se celebran los primeros minutos del nuevo año, en gran parte del mundo aún no llega el nuevo año.

Horas más tarde, países como Nueva Zelanda y Australia continúan con los festejos, seguidos por Asia, Europa y, finalmente, América.

En el caso de México, el Año Nuevo llega entre 14 y 16 horas después que en Kiribati, dependiendo de la región del país, siendo la península de Baja California la última en despedir el año a nivel nacional.



Este fenómeno resalta cómo el Año Nuevo, aunque es una celebración universal, se vive de manera distinta según la ubicación geográfica, marcando un recorrido simbólico que inicia en el Pacífico y concluye en América.

¿Qué países son los últimos en recibir el año nuevo?

Los últimos en recibir el Año Nuevo se encuentran en el extremo occidental del planeta y operan bajo los husos horarios más atrasados del mundo.

Entre ellos destaca Samoa Americana, un territorio de Estados Unidos ubicado en el Pacífico Sur, que utiliza el huso horario UTC−11, lo que la convierte en el último territorio habitado en dar la bienvenida al nuevo año.

Después de Samoa Americana, existen lugares que técnicamente reciben el Año Nuevo más tarde.

Se trata de las islas Baker y Howland, también bajo soberanía estadounidense, estas islas operan con el huso horario UTC−12 y son consideradas los últimos puntos del planeta en cambiar de año, aunque se encuentran deshabitadas.

La diferencia entre el primer y el último lugar del mundo en recibir el Año Nuevo puede ser de hasta 26 horas, esto quiere decir que mientras en Kiribati ya están festejando la llegada de un nuevo año, en estas islas todavía están un día completo atrás de celebrar este día.



Este fenómeno demuestra cómo el inicio del Año Nuevo es un evento global que avanza de forma gradual alrededor del mundo, marcando un recorrido que comienza en el Pacífico oriental y concluye en los territorios más occidentales del planeta.