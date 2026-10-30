Critican a 'Call of Duty' por usar imágenes de una tragedia real

La nueva entrega de 'Call of Duty: Modern Warfare 4' desató críticas en Corea del Sur por incluir imágenes reales de la estampida de Itaewon

La inclusión de imágenes reales de la estampida de Itaewon, en la que murieron 159 personas durante las celebraciones de Halloween de 2022 en Seúl, provocó críticas contra "Call of Duty: Modern Warfare 4".

Familiares de las víctimas y organizaciones civiles exigieron a la empresa desarrolladora a retirar las escenas del videojuego.

Lanzado el pasado 23 de octubre, el nuevo título de la franquicia desarrolla una historia ficticia sobre una invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte, sin embargo algunas secuencias muestran a servicios de emergencia practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar a personas afectadas por la tragedia ocurrida en el barrio de Itaewon.

La asociación de familiares de las víctimas y una coalición de organizaciones civiles solicitaron a la distribuidora que elimine las imágenes reales. Su pronunciamiento se dio un día antes de que se conmemorara el cuarto aniversario de la tragedia, ocurrida el 29 de octubre de 2022.

En un comunicado, los grupos expresaron su “profundo pesar” y señalaron que utilizar esas escenas en un videojuego es “inapropiado y carece de sentido común”.

También pidieron a los responsables del título actuar de inmediato. “Si los desarrolladores del juego conservan aunque sea un mínimo de respeto y empatía hacia las víctimas, deben tomar medidas correctivas de inmediato”, expresaron.

Ante las críticas, la empresa del videojuego explicó a la agencia surcoreana Yonhap que utilizó “algunas imágenes reales de reportajes periodísticos” para desarrollar la narrativa ficticia del juego.

La empresa sostuvo que no tuvo “ninguna intención de trivializar sucesos trágicos reales como el desastre de Itaewon”.

Pese a la controversia, "Call of Duty: Modern Warfare 4" alcanzó el primer lugar en las listas de ventas de Steam, una de las principales plataformas de distribución digital de videojuegos para computadora, tanto en Corea del Sur como a nivel mundial.

La estampida dejó 159 muertos en 2022

La tragedia ocurrió la noche del 29 de octubre de 2022, cuando cientos de personas se concentraron en un estrecho callejón del barrio de Itaewon para celebrar Halloween. La aglomeración derivó en una estampida que dejó 159 personas fallecidas.

La mayoría de las víctimas eran mujeres de entre 20 y 30 años. El suceso se convirtió en una de las tragedias más graves registradas durante las celebraciones de Halloween en Corea del Sur.