Cristina Fernández afronta otro juicio por corrupción

A Fernández se la juzga en la denominada 'causa de los cuadernos', acusada de liderar, entre 2003 y 2015, una asociación ilícita que recibía sobornos

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007- 2015), quien se encuentra presa en su domicilio desde el pasado junio y se enfrenta desde este jueves a un nuevo juicio, el más grande de corrupción de la historia argentina, cuenta además con otros tres procesos judiciales abiertos en su contra.

A Fernández se la juzga desde este jueves en la denominada 'causa de los cuadernos', acusada de liderar, entre 2003 y 2015, una asociación ilícita que recibía sobornos de empresas de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales, en un proceso en el que también están acusados otros 21 exfuncionarios y 65 empresarios.

El caso, que obtiene su nombre de los cuadernos en los que un conductor del Ministerio de Planificación anotó a lo largo de años el traslado de dinero desde las empresas hasta despachos o domicilios de miembros del Ejecutivo, unifica distintas causas de corrupción y fue considerado por la Fiscalía "la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina".

Desde el pasado 17 de junio, Fernández cumple además una pena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por una causa paralela, conocida como 'Vialidad' y en la que fue condenada por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz durante su gobierno y el de su fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007).

La expresidenta cuenta, además, con otros tres procesos judiciales abiertos en su contra.

1. Caso Hotesur-Los Sauces

La causa lleva el nombre de dos empresas participadas por la familia Fernández-Kirchner e investiga supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero.

2. La ruta del "dinero K"

La causa de la denominada "ruta del dinero K" investiga el supuesto lavado de dinero por parte del matrimonio Kirchner entre 2010 y 2013.

3. Pacto con Irán

Fernández está procesada también por el delito de encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994 con un saldo de 85 muertos, atribuido por la Justicia argentina al grupo chií libanés Hizbulá, presuntamente con autorización, directivas y financiamiento de autoridades iraníes.