Crew-13 despega para realizar el viaje más rápido a la estación

Por: EFE 01 Octubre 2026, 09:27 Compartir

La Crew-13 es la decimotercera rotación de tripulaciones del programa comercial de la NASA y SpaceX, Está comandada por la estadounidense Jessica Watkins

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La NASA y SpaceX lanzaron este jueves desde Florida la misión tripulada Crew-13 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), un trayecto previsto de 7 horas y 50 minutos que se convertirá en el viaje más rápido de una nave estadounidense en la historia del laboratorio orbital. El cohete Falcon 9 de SpaceX salió de Cabo Cañaveral a las 11:10 hora local, y el acoplamiento a la estación está previsto hacia las 19:00. La Crew-13 es la decimotercera rotación de tripulaciones del programa comercial de la NASA y SpaceX, Está comandada por la estadounidense Jessica Watkins, con su compatriota Luke Delaney como piloto, y la completan, como especialistas de misión, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov.