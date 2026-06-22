Crecen incendios forestales por calor extremo en EUA

Uno de los incendios que más preocupa a las autoridades es el denominado Iron Fire en Utah.; en un día ya había consumido cerca de 87 kilómetros cuadrados.

Una intensa ola de calor acompañada de condiciones secas y fuertes vientos mantiene en alerta a gran parte del oeste de EUA, donde varios incendios forestales avanzan sobre miles de hectáreas y han obligado a realizar evacuaciones preventivas en distintos estados.

Las autoridades han advertido que las altas temperaturas previstas para los próximos días podrían complicar las labores de combate al fuego, especialmente en zonas afectadas por sequías severas y extremas. Utah, Arizona, Colorado y otras regiones enfrentan un escenario de riesgo elevado mientras los equipos de emergencia intentan contener los siniestros.

Incendio obliga a evacuar un pueblo completo en Utah

Uno de los incendios que más preocupa a las autoridades es el denominado Iron Fire, ubicado en el condado Juab, Utah. El fuego fue detectado por primera vez el sábado y para el domingo ya había consumido cerca de 87 kilómetros cuadrados.

La emergencia obligó a evacuar a los habitantes de Eureka, una comunidad de aproximadamente 1.000 personas situada a unos 113 kilómetros al suroeste de Salt Lake City. También se ordenó la salida de residentes de un rancho cercano como medida preventiva.

Hasta el momento no se han reportado viviendas destruidas. De acuerdo con información oficial, los bomberos realizaron operaciones de contrafuego para impedir que las llamas alcanzaran zonas habitadas.

La sequía favorece la expansión de las llamas

Kelly Wickens, especialista en prevención de incendios de la División de Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales de Utah, explicó que el fuego continúa creciendo debido a las condiciones extremadamente secas que predominan en la región.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el incendio fue provocado por actividad humana, aunque las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar con precisión las circunstancias que originaron el siniestro.

El gobernador de Utah, Spencer J. Cox, visitó la comunidad afectada durante el domingo y reconoció que las condiciones meteorológicas ya anticipaban un riesgo elevado de incendios forestales en el estado.

Actualmente, Utah registra al menos seis incendios activos con diferentes niveles de contención, mientras brigadistas trabajan para evitar nuevos brotes.

Arizona y Colorado también enfrentan emergencias

La situación no se limita a Utah. En Arizona, un incendio forestal provocó evacuaciones cerca de Sedona durante el fin de semana y ha consumido aproximadamente 120 hectáreas en terrenos escarpados de Oak Creek Canyon.

Las autoridades informaron que el fuego permanecía sin contención hasta la tarde del domingo y que los residentes evacuados aún no tenían autorización para regresar a sus hogares.

Mientras tanto, en Colorado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de bandera roja para el extremo suroeste del estado debido a la combinación de fuertes ráfagas de viento y baja humedad relativa, factores que favorecen la rápida propagación de incendios.

Ola de calor incrementa el riesgo en el oeste de EUA

Gran parte del oeste de EUA registró temperaturas superiores al promedio durante el fin de semana. Desde las Montañas Rocosas hasta la costa del Pacífico, los pronósticos anticipan condiciones aún más cálidas para el inicio de la próxima semana.

Las autoridades meteorológicas han insistido en que la combinación de calor prolongado, vegetación seca y baja humedad crea un entorno propicio para incendios de rápida expansión.

El Monitor de Sequía de Estados Unidos reporta que amplias zonas de Utah atraviesan condiciones de sequía severa a extrema, mientras que regiones de Arizona y Colorado también presentan niveles significativos de escasez de humedad.

El impacto del calor extremo ya ha cobrado vidas. La semana pasada, tres excursionistas fallecieron en incidentes separados en el Gran Cañón, mientras las temperaturas continúan aumentando en el suroeste del país. Para algunas ciudades, como Carlsbad, Nuevo México, se pronosticaban máximas cercanas a los 42.2 grados Celsius.

Además, un incendio de matorrales en el condado Miami-Dade, Florida, se extendió por unas 800 hectáreas durante el sábado, reflejando cómo las condiciones meteorológicas adversas mantienen bajo presión a diversas regiones de EUA.