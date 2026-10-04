Crecen de forma exponencial ríos en la zona de Barcelona

Datos de la Agencia Catalana del Agua confirmaron incrementos históricos mientras los bomberos atendieron cientos de emergencias.

Los ríos Besòs y Llobregat, que desembocan en la zona de Barcelona, España, han multiplicado de manera exponencial su caudal en muy pocas horas, debido al temporal de lluvia que azota Cataluña desde última hora de la tarde de este sábado.

Según los datos en directo recogidos en la web oficial de la Agencia Catalana del Agua (ACA), al filo de la una y media de la madrugada del sábado al domingo, el río Llobregat a la altura de Sant Joan Despí, Barcelona, bajaba con un caudal de 156 metros cúbicos por segundo.

En cambio, a las 20:15 horas, su caudal era de tan solo 31.3 metros cúbicos por segundo y, esta mañana, apenas superaba los 10.

Aún más pronunciada, incluso, está siendo la crecida del río Besòs, que a la altura de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, registraba 215 metros cúbicos por segundo a las 1:30 horas de este domingo, pese a que a las diez de la noche de este sábado no superaba los 30 y, por la mañana, se situaba alrededor de los 2.5 metros cúbicos por segundo.

El temporal también se está traduciendo en crecidas excepcionales de torrentes y rieras, especialmente en las comarcas del litoral.

Desde las 20:00 horas hasta la una de la madrugada, los bomberos habían atendido un total de 433 avisos por incidencias relacionadas con las lluvias, según han informado a través de las redes sociales.