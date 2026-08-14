Costa Rica envía 105 especialistas a Canadá contra incendios

El despliegue tendrá una duración estimada de 33 días, por lo que se prevé que los especialistas costarricenses regresen a su país el próximo 13 de septiembre

Costa Rica desplegó 102 bomberos forestales y tres técnicos especialistas en la provincia de Columbia Británica, Canadá, para colaborar en las labores de combate de los incendios forestales que mantienen bajo emergencia a distintas regiones del país.

El contingente costarricense fue enviado como parte de los mecanismos de cooperación internacional que ambos países mantienen para atender temporadas de incendios de gran magnitud, pues se trata de la sexta misión de Costa Rica a Canadá desde 2023 para apoyar directamente en este tipo de emergencias.

Seleccionaron a los brigadistas entre 300 aspirantes

Los bomberos que integran el operativo fueron seleccionados de un grupo de aproximadamente 300 personas inscritas en el proceso.

Para formar parte de la misión tuvieron que cumplir con pruebas físicas y médicas, además de acreditar los requisitos relacionados con capacitación y años de experiencia en el combate de incendios forestales.

La preparación del personal busca garantizar que los integrantes del contingente cuenten con las condiciones necesarias para participar en operaciones de alta exigencia y en escenarios donde los incendios pueden cambiar rápidamente de dirección y magnitud.

La misión tendrá una duración de 33 días

El despliegue tendrá una duración estimada de 33 días, por lo que se prevé que los especialistas costarricenses regresen a su país el próximo 13 de septiembre.

Durante su permanencia en Columbia Británica, el personal colaborará con las autoridades y equipos encargados de atender los incendios forestales que afectan la provincia, una de las zonas que actualmente enfrenta una situación particularmente compleja.

Canadá enfrenta una temporada crítica de incendios

La dimensión de la emergencia explica la necesidad de recurrir a apoyo internacional. Canadá acumula más de 4.1 millones de hectáreas afectadas por incendios forestales y registra más de 600 incendios activos, de los cuales más de 100 permanecen fuera de control.

La situación ha alcanzado a una o más jurisdicciones, lo que ha incrementado la demanda de recursos humanos especializados para reforzar las labores de combate y contención del fuego.

En Columbia Británica, uno de los incendios que se propaga rápidamente por el interior de la provincia ya provocó al menos una muerte y obligó a evacuar a más de 20 mil personas, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades canadienses.

Con este nuevo despliegue, Costa Rica alcanza un total de 542 bomberos que han participado en las seis misiones enviadas a Canadá desde 2023 para colaborar en el combate de incendios forestales.

La cooperación también representa una oportunidad para que el personal costarricense fortalezca sus conocimientos y capacidades operativas al participar en escenarios de emergencia de gran escala.

Para las autoridades costarricenses, el aprendizaje obtenido durante estas misiones tiene un impacto que va más allá de la asistencia internacional

La experiencia acumulada por los brigadistas permitirá fortalecer las capacidades de las brigadas forestales y mejorar la respuesta ante emergencias dentro del territorio nacional.

De esta manera, la misión en Canadá representa tanto un respaldo a las labores de emergencia en Columbia Británica como una oportunidad para continuar desarrollando la preparación del personal costarricense especializado en el combate de incendios forestales.