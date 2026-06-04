Corte en EUA desestima caso contra influencer mexicana detenida

Activistas en Arizona protestaron tras divulgarse imágenes de agentes de ICE mientras entran de forma violenta a la vivienda de Toledo en Tucson

El arresto en Arizona de la 'influencer' mexicana Karla Toledo, quien llegó a Estados Unidos cuando era niña, refleja el creciente arresto de los jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) bajo la Administración de Donald Trump.

"Sin duda, los DACA estamos en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Temo que seamos un nuevo blanco para incrementar sus cifras de deportaciones", dijo Toledo, originaria de Sonora.

La polémica crece entre la comunidad latina de Arizona tras la detención de la mexicana de 30 años por agentes de ICE el 18 de mayo en Tucson, quien fue trasladada a un centro de detención y enfrentó este miércoles una audiencia para su posible deportación pese a ser beneficiaria de DACA; sin embargo, el caso fue desestimado hoy por una corte de inmigración.

El entonces presidente Barack Obama (2009-2017) estableció el programa en 2012 para proteger a jóvenes indocumentados que llegaron cuando eran niños a EUA, con sus padres indocumentados.

Pero en la segunda gestión de Trump y pese a esta protección ha habido al menos 261 de estos jóvenes arrestados y 86 deportados por ICE, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre el 1 de enero y el 19 de noviembre del 2025.

En la actualidad DACA está cerrado para nuevos solicitantes y aquellos aprobados previamente deben renovar este beneficio cada dos años.

Estos jóvenes son conocidos como 'dreamers' (soñadores), un grupo más amplio de inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que cumplen ciertos criterios de residencia y adaptación, aunque no todos están protegidos por DACA.

Tucson, AZ: ICE agents detained Karla Toledo, who claims to be a DACA recipient. She can be heard asking "Where's the warrant?" just before she was detained.



Arizona Rep. Grijalva claims that Karla has "legal status" and that ICE is "blatantly disregarding the law". pic.twitter.com/V4xEXAd5SU — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) May 20, 2026

La mexicana denuncia abusos

Activistas en Arizona protestaron tras divulgarse imágenes de agentes de ICE mientras entran de forma violenta a la vivienda de Toledo en Tucson, conocida en las redes sociales como 'Karlangas'.

La mexicana, quien llegó a EUA cuando tenía un año de edad y trabaja con organizaciones defensoras de migrantes, pasó varios días detenida en el Centro de Detenciones de Eloy, de donde salió, en parte, por la presión ejercida por la misma comunidad..

ICE acusó a Toledo de "haber agredido a un agente", de haber ingresado a los Estados Unidos de manera irregular el 12 de octubre del 2024, y dijo que los oficiales estaban en ese lugar "buscando a otra persona".

"Es mentira, yo nunca ataqué a ningún agente, sí les grité, pero creo que cualquier persona hubiera reaccionado igual si ven agentes de ICE entrando a tu hogar sin presentar una orden legal", dijo.

Toledo relató que durante sus días en el centro de detención se percató de las precarias condiciones que padecen los migrantes en estos lugares y de la falta urgente de información legal.