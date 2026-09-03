Correa exige disculpa de Ecuador para normalizar lazos con México

Expresidente Rafael Correa exige disculpa de Ecuador, reparación y entrega de Jorge Glas a México para restablecer relaciones diplomáticas.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó este miércoles que la normalización de las relaciones entre Ecuador y México exige que el Gobierno de Daniel Noboa se disculpe, repare los daños por la irrupción en la Embajada mexicana en Quito y entregue al exvicepresidente Jorge Glas, tras dos años de ruptura diplomática.

“Debe entregar a Jorge Glas a México para ver si se puede empezar a restablecer las relaciones bilaterales”, sostuvo Correa en entrevista en Ciudad de México, e insistió en que Noboa debe ofrecer “una gran disculpa” al país norteamericano.

El exmandatario calificó de “gravísimo” el ingreso de fuerzas ecuatorianas en la legación diplomática en abril de 2024 para detener a Glas, a quien México había concedido asilo, y sostuvo que el episodio carece de precedentes comparables por haber sido ejecutado por fuerzas estatales y ordenado por el Gobierno.

No obstante, descartó un acercamiento mientras Noboa permanezca en el poder y consideró que Ecuador ha perdido más con la ruptura debido al peso relativo de México, al que destacó como la segunda mayor economía latinoamericana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó en julio una pronta normalización de las relaciones diplomáticas con Ecuador al afirmar que sigue vigente la ruptura por el asalto a la embajada mexicana.

“Cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada; eso es lo primero en el caso de Ecuador, y eso sigue”, afirmó durante su conferencia de prensa diaria.