Corina Machado confirma que EUA la ayudó a salir de Venezuela

Machado llegó esta madrugada a Oslo después de estar un año en la clandestinididad, en una rueda de prensa afirmó que "pronto" estará de vuelta en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó este jueves que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y poder llegar a Oslo, donde ayer su hija, Ana Corina Sosa, recogió el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

"Sobre si he recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, la respuesta es sí", dijo Machado, ante las preguntas de periodistas en la capital noruega.

La venezolana no desveló más detalles de cómo fue su salida, más allá de que en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, esta mañana agradeció "a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que pudiera estar en Oslo.

Machado llegó esta madrugada a Oslo después de estar más de un año en la clandestinididad en Venezuela y en una rueda de prensa afirmó que "pronto" estará de vuelta en Venezuela.

"Mi deber era venir para recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también", dijo en una rueda de prensa en el Instituto Nobel Noruego, aludiendo a los exiliados.

Esta vuelta "será lo antes posible", aunque aún no hay fecha ni tampoco hay detalles de cómo se realizará. De momento, la opositora venezolana reveló que aprovechará para pasar "algunas horas" con sus amigos y la familia, para hacer "visitas a médicos", y también realizará "algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver".

La BBC dice que los detalles de su viaje a Oslo se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde se encontraba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia de entrega del premio, que fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa.

Según el Wall Street Journal, para escapar de Venezuela, Machado se disfrazó, logró pasar 10 controles militares sin ser descubierta y se escapó en una lancha de madera desde un pueblo pesquero costero. El plan se gestó durante dos meses, según el rotativo, que cita a una persona cercana a la operación.

Para la huida contó con la asistencia de una red venezolana que ayuda a las personas a huir del país.