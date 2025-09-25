Corea del Sur y Polonia amplían cooperación militar ante Ucrania

Lee y Nawrocki acuerdan fortalecer lazos de defensa, incluyendo tanques y programa de submarinos, en el marco de la cumbre bilateral en Nueva York.

En su primera cumbre bilateral, Corea del Sur y Polonia acordaron este miércoles ampliar la cooperación en defensa, reforzando una relación que ha crecido tras la guerra en Ucrania.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo polaco, Karol Nawrocki, destacaron avances en la industria militar, particularmente en la entrega de tanques K2 y otros sistemas de armamento. Además, se comprometieron a extender la colaboración al programa de submarinos ‘Orka’, cuya adjudicación decidirá Polonia antes de fin de año.

Polonia se ha convertido en un socio estratégico para Corea del Sur en Europa, con contratos que incluyen tanques K2, obuses K9, cazas FA-50 y sistemas lanzacohetes Chunmoo, además de la fabricación parcial de este armamento en territorio polaco.

Ambos países también ratificaron el plan de acción firmado en marzo de 2025, que proyecta a Polonia como principal centro de ensamblaje de armas surcoreanas en Europa hasta 2028, consolidando así una alianza militar de largo plazo.