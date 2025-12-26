Corea del Sur hace donativo de 24,600 toneladas de arroz a Cuba

El país de Japón también se unirá a la donación hacia el país centroamericano, la donación del territorio nipón será de un millón de dólares

Corea del Sur envió 24,600 toneladas de arroz hacia Cuba como apoyo colectivo hacia las personas afectadas del país tras la llegada del huracán Melissa.

La mitad de la donación surcoreana ya ha sido descargada en el puerto de Santiago de Cuba para ser repartido a lo largo de la isla mediante el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA).

Se ha reportado que las otras doce mil toneladas llegaran hacia La Habana, capital de Cuba, donde personas vulnerables y personas embarazadas serán las primeras personas en recibir dicha donación.

Más países donantes

El país de Japón también se unirá a la donación hacia el país centroamericano, la donación del territorio nipón será de un millón de dólares para apoyar a la seguridad alimenticia en beneficio de 190,000 personas de la región cubana.

Esta no será la única donación que Japón realizará, ya que según medios locales de cuba, informaron sobre una donación hacia la Unicef de un millón de dólares para un proyecto de saneamiento y de falta de agua en comunidades vulnerables en algunas regiones del oriente del país caribeño.

Estos dos países del continente asiático no han sido los únicos países en contribuir de manera de apoyo hacia el país afectado, sino que desde el mes de octubre diversos países y agencias como la ONG y la Cruz Roja han donado y enviado alimentos como ayuda comunitaria a cuba,

Los otros países que han contribuido desde la llegada del huracán Melissa son China, Venezuela, Colombia, México, y España.

Diversos sectores afectados por el huracán

El huracán es actualmente categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, también se registran fuertes vientos de hasta 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en un gran sector de Cuba.

Este desastre natural ha dejado una gran cantidad de daños materiales que abarcan más de cien mil hogares, más de 2000 instituciones educativas, 600 centros de salud y más de cien mil hectáreas de cultivos y establecimientos de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Con información de EFE y Agencias