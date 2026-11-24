La portavoz del Ministerio de Defensa, Chung Binna, anunció que el agregado de Defensa ruso sería convocado durante la tarde para recibir una protesta formal

Corea del Sur activó una alerta para que los habitantes de la isla de Ulleung buscaran refugio y desplegó aviones de combate ante la aproximación de aeronaves militares rusas, durante la mañana del martes 24 de noviembre. El acercamiento motivó una protesta diplomática anunciada por Seúl, aunque el Ejército aclaró que no hubo una violación del espacio aéreo territorial.

De acuerdo con el Estado Mayor Conjunto, los aparatos ingresaron en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Corea del Sur, conocida como KADIZ, sobre el mar del Este, también llamado mar de Japón, y volaron cerca del espacio aéreo de Ulleung.

Las fuerzas surcoreanas detectaron su trayectoria antes de que entraran en esa zona y movilizaron cazas, incluidos F-15K, para realizar maniobras ante cualquier eventualidad. Las aeronaves rusas se retiraron durante la respuesta militar.

La cercanía de los aviones activó una alerta preventiva

El Ministerio del Interior emitió la advertencia a las 07:52 horas y pidió a los residentes resguardarse en instalaciones subterráneas o dentro de edificios. La alerta fue levantada tres minutos después, cuando los aparatos salieron del área de riesgo.

El portavoz del Estado Mayor Conjunto, Jang Do-young, explicó que los aviones se aproximaron tanto al espacio aéreo de la isla que las autoridades anticiparon una posible incursión y decidieron advertir a la población.

Los primeros mensajes oficiales generaron confusión. El Ministerio del Interior informó inicialmente de una entrada en el espacio aéreo nacional, mientras que el gobierno provincial de Gyeongsang del Norte identificó por error a los aparatos como presuntamente norcoreanos en un aviso posterior.

El Ejército corrigió ambas versiones y confirmó que las aeronaves eran rusas y no penetraron en el espacio aéreo soberano. La administración provincial rectificó su mensaje aproximadamente 40 minutos después.

Defensa anuncia una protesta y recuerda otro incidente reciente

La portavoz del Ministerio de Defensa, Chung Binna, anunció que el agregado de Defensa ruso sería convocado durante la tarde para recibir una protesta formal. Hasta las actualizaciones consultadas, no se había confirmado que el encuentro hubiera concluido.

La dependencia evitó revelar el contenido de las comunicaciones entre ambos ejércitos durante el episodio. Tampoco se precisaron los modelos ni el número exacto de aeronaves rusas involucradas.

El acercamiento ocurrió una semana después de un incidente similar. El 17 de noviembre, aviones militares rusos también ingresaron en la KADIZ y provocaron el despliegue de cazas surcoreanos, sin que entonces se reportara una violación territorial.

La zona de identificación de defensa aérea se extiende más allá del espacio aéreo nacional y permite detectar y seguir aeronaves que se aproximan al territorio. Por ello, entrar en esa delimitación no equivale por sí mismo a una incursión territorial. Rusia no reconoce la jurisdicción de Seúl sobre la KADIZ.