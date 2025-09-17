Corea del Sur busca limitar el impacto de los aranceles de México

El plan de México contempla alzas de hasta 50 % en numerosos sectores como fabricación de automóviles, partes de vehículos, acero, aluminio y electrodomésticos

Corea del Sur dijo este miércoles que buscará formas de minimizar el impacto del plan arancelario anunciado la semana pasada por México, su principal socio comercial en América Latina y donde sus grandes conglomerados tienen fuerte presencia en los sectores automotriz y de electrodomésticos.

"Se observarán constantemente la situación y se cooperará con la industria y los Gobiernos locales para minimizar el impacto en nuestras empresas", señaló el Ministerio de Comercio surcoreano en un comunicado, tras una reunión del sector público y privado en Seúl donde se analizaron los posibles efectos de los aranceles.

El plan de México contempla alzas de hasta el 50 % en numerosos sectores como los de fabricación de automóviles, partes de vehículos, acero, aluminio y los electrodomésticos. El objetivo es proteger a su industria nacional frente a prácticas de "dumping", afectando a países con los que no tiene tratados de libre comercio como Corea del Sur, China y la India.

Las empresas surcoreanas están presentes en el país latinoamericano principalmente en el sector automotriz, con Hyunday y Kia, y en el de los electrodomésticos, con Samsung y LG, unos grandes conglomerados que aprovechan los beneficios de exportación libre de aranceles derivados del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá.

El sector de autopartes, principal exportación surcoreana hacia México, sería de los más afectados por los nuevos aranceles.

Seúl ha reaccionado con una cierta cautela ante la falta de detalles del nuevo paquete, que aún debe recibir el visto bueno del Congreso mexicano antes del 15 de noviembre y entraría en vigor a partir de 2026.

No obstante, el Ministerio de Comercio surcoreano también subrayó con optimismo que sus empresas se vieron relativamente protegidas gracias a programas exenciones en los dos aumentos previos de aranceles aplicados por México en 2023 y 2024.

La respuesta de Seúl contrasta con la de China, que reaccionó de inmediato advirtiendo que defendería sus intereses. Varios analistas han aseverado que el plan mexicano responde, en parte, a presiones de EUA para bloquear la entrada de productos chinos baratos, aunque la presidenta del país latinoamericano, Claudia Sheinbaum, rechazó recientemente las acusaciones.