Corea del Sur aplica restricciones de los cigarros a los vapes

La medida afecta en particular a los líquidos de vapeo con nicotina sintética, que no se encontraban dentro de varias restricciones

Corea del Sur empezó a aplicar a los vapeadores las mismas restricciones que a los cigarrillos tradicionales, luego de que entrara en vigor una reforma legal que incluye los líquidos con nicotina y similares dentro del marco regulatorio del tabaco.

La definición legal de los productos del negocio del tabaco, que hasta ahora solo incluía a los elaborados a partir de hojas de tabaco, será ampliada para comprender también a los fabricados con tabaco o nicotina, mediante la enmienda de la Ley del Negocio del Tabaco, según se anunció en febrero desde el Ministerio de Salud y Bienestar Social.

La medida afecta en particular a los líquidos de vapeo con nicotina sintética, que no se encontraban dentro de varias restricciones.

Estos son los cambios

La reforma obliga a los establecimientos a tener máquinas expendedoras solo en lugares autorizados, como tiendas minoristas o áreas restringidas a mayores de edad. El ministerio también prohíbe mostrar publicidad visible desde fuera de las tiendas.

También, detalló la fuente, antes los clientes podían probar los diferentes productos que había en el local “para elegir lo que más les conviniera”, pero ahora eso está prohibido.

A los usuarios les queda prohibido vapear en todas las zonas de no fumadores, incluidas instalaciones públicas, restaurantes y estaciones, del mismo modo que ocurre con el cigarrillo tradicional desde este viernes. Las transgresiones pueden acarrear multas de hasta 100.000 wones (72 dólares aproximadamente).

La regulación obliga, además, a colocar advertencias sanitarias gráficas y textuales en los envases de los productos de vapeo con nicotina y limita fuertemente su publicidad.

Una moda en crecimiento

Las nuevas restricciones llegan en medio de un incremento del uso de cigarrillos electrónicos. El 9,3 % de los adultos en Corea del Sur se identificaron como usuarios de cigarrillos electrónicos, incluidos los vapeadores, en 2025, lo que representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El estudio de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KDCA) publicado a finales del año pasado mostró, por otra parte, que la proporción de fumadores de cigarrillos convencionales descendió al 17,9 % en 2025, un punto porcentual menos que el año anterior.