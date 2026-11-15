Corea del Norte refuerza contactos con Rusia y envía delegación

Jo es secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores y ha ocupado cargos en sus principales órganos de decisión

Corea del Norte envió a Moscú una delegación encabezada por Jo Yong-won, uno de los colaboradores más cercanos de Kim Jong-un, en un nuevo acercamiento político entre dos países que han ampliado su cooperación militar desde la firma de un pacto de defensa mutua en 2024.

La delegación del partido y del Gobierno norcoreano salió de Pionyang el sábado 14 de noviembre. La agencia estatal KCNA confirmó su llegada a la capital rusa en un despacho fechado el domingo, sin precisar la duración de la estancia ni una agenda detallada.

Un hombre de confianza de Kim encabeza la visita

Jo es secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores y ha ocupado cargos en sus principales órganos de decisión, incluidos el Presidium del Buró Político y la Comisión Militar Central.

El viaje responde a una invitación de Dmitri Medvédev, presidente de Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. A su llegada, la delegación fue recibida por Andréi Klimov, representante del partido gobernante, y Sin Hong-chol, embajador norcoreano en Moscú.

El anuncio norcoreano destacó el fortalecimiento de la amistad y la alianza bilateral. Sin embargo, no informó de nuevos acuerdos ni confirmó una reunión de Jo con el presidente Vladímir Putin.

Una relación respaldada por cooperación militar

Moscú y Pionyang estrecharon sus vínculos con el tratado de asociación estratégica integral firmado en 2024, que incluye asistencia militar mutua en caso de agresión.

Según estimaciones de las autoridades surcoreanas, Corea del Norte ha desplegado alrededor de 15.000 soldados de combate desde octubre de 2024 para apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania, además de suministrarle armas y equipamiento militar.

La visita de Jo amplía los contactos de alto nivel entre ambos gobiernos. Por ahora, la información pública no permite establecer si las conversaciones abordarán nuevos compromisos militares, proyectos económicos o una eventual visita de Kim a Rusia.