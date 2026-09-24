Corea del Norte prueba sistema de lanzacohetes actualizado

La prueba fue dirigida por Ko Pyong-hyon, presidente de la Segunda Comisión Económica, con la presencia de altos mandos militares

Corea del Norte confirmó la prueba de una versión actualizada de su sistema de lanzacohetes múltiples guiados de 240 milímetros, como parte de un programa destinado a modernizar sus fuerzas de artillería y ampliar su capacidad de ataque cerca de la frontera con Corea del Sur.

El ensayo fue realizado el martes 22 de septiembre en un punto no revelado y permitió evaluar proyectiles de alcance extendido equipados con un sistema autónomo de guiado de alta precisión.

Las autoridades norcoreanas aseguraron que la prueba comprobó la capacidad del armamento para alcanzar objetivos mediante diferentes trayectorias, además de reforzar la preparación militar de las unidades desplegadas en la región fronteriza.

Cohetes pueden alcanzar objetivos situados a 115 kilómetros

El sistema tiene capacidad para impactar blancos ubicados a una distancia de 100 kilómetros mediante una trayectoria balística convencional. Su alcance puede aumentar hasta 115 kilómetros cuando utiliza un modo combinado de planeo.

Esta última modalidad permitiría modificar parcialmente el recorrido del proyectil durante el vuelo, una característica diseñada para mejorar su precisión y complicar las tareas de detección e intercepción.

Corea del Norte afirmó que los resultados demostraron la efectividad de los cohetes actualizados y representan un avance importante en la disponibilidad de potencia de fuego a lo largo de su frontera sur.

Pionyang busca modernizar su artillería fronteriza

La prueba forma parte de un plan de cinco años para renovar las fuerzas de artillería y misiles norcoreanas. Funcionarios militares solicitaron acelerar la sustitución de los sistemas de ataque de largo alcance por versiones más modernas.

El mariscal Pak Jong-chon, vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores, enfatizó la necesidad de concentrar las armas de ataque más letales y destructivas en la frontera con Corea del Sur.

Kim Jong-un no fue mencionado entre los funcionarios que supervisaron el ensayo, a diferencia de otras demostraciones militares realizadas recientemente. La prueba fue dirigida por Ko Pyong-hyon, presidente de la Segunda Comisión Económica, con la presencia de altos mandos militares.

Corea del Norte y Corea del Sur permanecen técnicamente en guerra, debido a que el conflicto desarrollado entre 1950 y 1953 concluyó con un armisticio y no con la firma de un tratado de paz.

Prueba ocurre después de nuevos lanzamientos balísticos

El ensayo del lanzacohetes fue divulgado días después de que Corea del Norte anunciara la prueba de otro sistema armamentístico basado en tecnología avanzada de defensa, presentado como parte de la modernización de sus fuerzas.

Previamente, las autoridades surcoreanas detectaron el lanzamiento de dos misiles balísticos de corto alcance desde la región costera de Wonsan, con aproximadamente tres horas de diferencia.

Los proyectiles recorrieron cerca de 450 y 600 kilómetros antes de caer en aguas del mar del Este. Las imágenes difundidas posteriormente indicaron que podría tratarse de una variante de misil con capacidades hipersónicas, aunque sus características operativas continúan bajo evaluación.

La sucesión de pruebas refleja el esfuerzo de Pionyang por fortalecer tanto sus armas convencionales como sus sistemas tácticos, en medio de las tensiones militares que persisten en la península coreana.