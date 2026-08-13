Corea del Norte lanzó un misil balístico al mar, afirma Surcorea

El lanzamiento de un supuesto misil balístico desde Corea del Norte fue igualmente detectado, según confirmó el Ministerio de Defensa japonés

Las autoridades de Corea del Sur informaron que el miércoles, Corea del Norte lanzó un misil balístico en dirección a su costa este; se trata de la segunda prueba de este tipo de armamento en menos de siete días.

Es probable que la serie de lanzamientos se deba a una protesta por los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, que Pyongyang ve como un ensayo para una invasión.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur reportó que a las 6 de la mañana, alrededor de esa hora, se detectó un lanzamiento desde la región costera de Wonsan, situada al este de Corea del Norte.

El ejército de Corea del Sur subrayó que intensificó su monitoreo y que Seúl estaba compartiendo detalles acerca del lanzamiento con Tokio y Washington.

El lanzamiento de un supuesto misil balístico desde Corea del Norte fue igualmente detectado, según confirmó el Ministerio de Defensa japonés. Agregó que no observó que el proyectil violara la zona económica exclusiva japonesa.

El lanzamiento más reciente tuvo lugar dos días después de que se comunicara que Corea del Sur y Estados Unidos comenzarían la semana siguiente una serie de ejercicios militares anuales a gran escala, con el propósito de fortalecer su preparación frente a las amenazas provenientes de Corea del Norte.

El lunes 17 de agosto empezará el entrenamiento Ulchi Freedom Shield y durará 11 días. El ejército surcoreano ha declarado que su escala será parecida a la de años pasados, con 18.000 soldados de Corea del Sur participando.

En ocasiones pasadas, Corea del Norte ha reaccionado a maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del Sur disparando pruebas y pronunciando discursos combativos. Pyongyang considera que esas maniobras son una táctica de invasión y afirma que lo fuerzan a aumentar su arsenal nuclear, aunque Estados Unidos y Corea del Sur han repetido en numerosas oportunidades que su entrenamiento es defensivo.

El primer ensayo con armamento balístico de Corea del Norte desde finales de junio ocurrió el 6 de agosto, cuando se detectó un misil balístico de corto alcance lanzado desde este país. Aunque suelen divulgar la información de este tipo de pruebas un día después, las autoridades norcoreanas no confirmaron el lanzamiento.

Desde que las conversaciones diplomáticas entre el líder Kim Jong Un y su homólogo estadounidense Donald Trump fracasaron en 2019 por desacuerdos sobre las sanciones económicas globales contra Corea del Norte, este país ha llevado a cabo una serie de pruebas militares.