Corea del Norte honra a soldados caídos en guerra Rusia-Ucrania

Durante la ceremonia, Kim realizó un gesto simbólico al arrojar tierra sobre los restos de un soldado y colocar flores en honor a los caídos

Corea del Norte dio un nuevo paso en su acercamiento con Rusia al inaugurar un museo memorial dedicado a los soldados norcoreanos que murieron durante los combates en la guerra contra Ucrania, en un acto que también sirvió para reafirmar la cooperación entre ambos países.

La ceremonia, realizada en Pyongyang, conmemoró el primer aniversario del fin de las operaciones militares en la región rusa de Kursk, donde tropas de Corea del Norte participaron junto a fuerzas rusas en acciones contra incursiones ucranianas.

Memorial en Pyongyang y presencia de altos mandos

El evento fue encabezado por el líder Kim Jong Un, quien estuvo acompañado por autoridades rusas, entre ellas el presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, y el ministro de Defensa, Andrei Beloussov.

Durante la ceremonia, Kim realizó un gesto simbólico al arrojar tierra sobre los restos de un soldado y colocar flores en honor a los caídos, en un acto que buscó resaltar el papel de las tropas norcoreanas en el conflicto.

En su mensaje, el mandatario afirmó que los soldados fallecidos representan “un símbolo del heroísmo del pueblo coreano” y subrayó la alianza con Rusia como parte de una causa común frente a lo que calificó como presiones occidentales.

Participación militar y saldo de bajas

Aunque no existe una cifra oficial confirmada, estimaciones de inteligencia apuntan a que Corea del Norte desplegó alrededor de 15,000 efectivos en el frente ruso, particularmente en la región de Kursk.

De ese total, se calcula que cerca de 2,000 soldados murieron en combate, en medio de operaciones que incluyeron enfrentamientos intensos contra fuerzas ucranianas.

Especialistas señalan que, en una primera etapa, los soldados norcoreanos enfrentaron dificultades debido a su limitada experiencia en guerra moderna y al uso intensivo de drones y artillería en el conflicto.

Sin embargo, evaluaciones posteriores indican que las tropas lograron adaptarse y adquirieron experiencia en el campo de batalla, contribuyendo a la estrategia rusa en la zona.

Alianza militar en expansión

El acto también sirvió como escenario para reforzar la cooperación bilateral. En encuentros paralelos, autoridades de ambos países abordaron la posibilidad de ampliar la colaboración en materia de defensa.

De acuerdo con funcionarios rusos, existe la intención de establecer un plan de cooperación militar a largo plazo que abarcaría el periodo de 2027 a 2031.

En una carta dirigida a Kim, el presidente ruso Vladímir Putin destacó que el museo conmemorativo simboliza la “amistad y solidaridad” entre ambas naciones y anticipó un fortalecimiento de la relación estratégica.

Este acercamiento ha generado preocupación en países como Corea del Sur y Estados Unidos, ante la posibilidad de que Rusia transfiera tecnología militar avanzada que pueda fortalecer los programas armamentistas norcoreanos.

Con este memorial, Corea del Norte no solo honra a sus caídos, sino que también consolida su papel como aliado activo de Rusia en un conflicto que sigue redefiniendo el equilibrio geopolítico global.