Coordinan plan internacional para abrir Estrecho de Ormuz

Trump y Starmer coincidieron en que, tras el alto al fuego y el acuerdo preliminar, la prioridad es avanzar hacia soluciones concretas.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzan en un plan para reactivar el tránsito en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global. Ambos líderes señalaron que el proceso se encuentra en una nueva fase tras el reciente alto al fuego en la región.

De acuerdo con información de Downing Street, los mandatarios coincidieron en la necesidad de establecer un plan práctico que permita restablecer el transporte marítimo lo antes posible, ante el impacto económico que implica la interrupción del paso.

¿Qué acordaron Starmer y Trump sobre el Estrecho de Ormuz?

Durante una llamada telefónica, Starmer explicó los esfuerzos del Reino Unido para coordinar a socios internacionales y definir una estrategia viable que permita reabrir la ruta marítima.

Ambos líderes coincidieron en que, tras el alto al fuego y el acuerdo preliminar, la prioridad es avanzar hacia soluciones concretas que garanticen la seguridad en el paso y la reactivación del comercio.

El Estrecho de Ormuz es considerado un punto clave para el tránsito energético mundial, por lo que su reapertura resulta estratégica para la estabilidad económica internacional.

OMS advierte sobre evacuación en Beirut

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que una orden de evacuación emitida por Israel en Beirut, Líbano, es inviable, debido a la presencia de hospitales en la zona afectada.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la medida incluye al Hospital Universitario Rafik Hariri y al Hospital Al Zahraa, donde actualmente se atiende a cientos de pacientes.

Hospitales operan al límite de su capacidad

Según la OMS, alrededor de 450 pacientes se encuentran en ambas instalaciones, incluidos 40 en unidades de cuidados intensivos, lo que complica cualquier intento de traslado.

Además, se indicó que no existen instalaciones médicas alternativas disponibles para recibir a los pacientes, lo que hace que la evacuación sea operativamente inviable en este momento.

Los hospitales continúan operando al máximo de su capacidad, atendiendo a personas heridas tras los recientes ataques registrados el 8 de abril en la zona.