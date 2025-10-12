Coordinador israelí: Rehenes serán liberados este lunes

El coordinador israelí de rehenes, Gal Hirsch, informó a las familias que el proceso de liberación de los cautivos podría iniciar este lunes por la mañana

El coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, dijo a las familias de los cautivos en un mensaje que estima que su "proceso de liberación" comenzará este lunes por la mañana.

"Se han completado los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos en la Franja de Gaza, en el campamento de Reim, en los hospitales y, en general, en los sistemas gubernamentales", afirma sobre los 20 cautivos que se estiman vivos en el mensaje que fue enviado a las familias este sábado.

Acerca de los fallecidos (unos 28), indica que también se han completado los preparativos para su repatriación y que serán trasladados "de forma respetuosa" al Instituto de Medicina Forense para llevar a cabo su identificación.

Ante la posibilidad de que no todos los fallecidos puedan ser localizados en un primer momento, explica que un grupo de trabajo internacional comenzará a trabajar para hacerlo.

"Exigimos, esperamos y trabajamos para que Hamás, con la asistencia de la fuerza internacional, haga el máximo esfuerzo para cumplir la misión y repatriar a todos los secuestrados fallecidos a las tumbas de Israel", añade al respecto.

Y asegura que durante la operación de liberación se mantiene una "estrecha coordinación con la Cruz Roja, los equipos de negociación y coordinación de los países mediadores", así como "un contacto continuo con numerosos países y otras entidades internacionales".

El acuerdo al que llegaron Israel y Hamás, que será firmado formalmente en una ceremonia en Egipto el propio lunes, establece que una vez que empieza el alto el fuego, lo que ocurrió este sábado a mediodía, hay un plazo de 72 horas para que Hamás y las milicias palestinas liberen a los rehenes en Gaza y para que las autoridades israelíes hagan lo mismo con unos 2.000 prisioneros y detenidos palestinos.