Controlan riesgo de explosión por fuga química en California

Bomberos del condado de Orange informaron este lunes que quedó desactivada la amenaza de explosión de un tanque con fuga química en el sur de California

Bomberos del condado de Orange informaron este lunes que quedó desactivada la amenaza de explosión de un tanque con fuga química en el sur de California, incidente que obligó a evacuar a decenas de miles de personas.

La emergencia se registró en la ciudad de Garden Grove, en las afueras de Los Ángeles, donde un tanque perteneciente a la empresa aeroespacial GKN presentó una fuga de metacrilato de metilo, una sustancia altamente inflamable utilizada en la fabricación de plásticos.

Operativo durante la noche

Tras intensas labores que se extendieron durante la noche, la Autoridad de Bomberos del condado de Orange confirmó que el riesgo de explosión “ya no está sobre la mesa”.

Los equipos realizaron monitoreos constantes de temperatura y presión, logrando reducir ambos indicadores a niveles más seguros.

De acuerdo con autoridades, una grieta detectada en el tanque permitió liberar presión y contribuir al enfriamiento del químico, lo que disminuyó significativamente el peligro.

El incidente provocó la evacuación de aproximadamente 50 mil residentes desde el domingo, mientras se trabajaba para evitar una posible explosión catastrófica.

Aunque las condiciones han mejorado, las órdenes de evacuación continuaban vigentes mientras se evaluaban completamente los riesgos en la zona.

Las actividades escolares y eventos de graduación cercanos fueron cancelados como medida preventiva.

Sustancia de alto riesgo

El tanque contenía alrededor de 7 mil galones (26 mil 500 litros) de metacrilato de metilo, un compuesto que puede generar calor de manera incontrolable, aumentando la presión interna.

Durante el fin de semana, los bomberos enfriaron constantemente el tanque con agua, mientras drones supervisaban las variaciones de temperatura cada pocos minutos.

Las mediciones indicaron que la temperatura descendió tras alcanzar niveles críticos, lo que permitió avanzar en el control de la emergencia.

La Fiscalía del condado de Orange inició una investigación para esclarecer las causas del incidente, mientras que un grupo de residentes presentó una demanda contra la empresa por presunta negligencia.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas derivadas de la fuga química.

Autoridades estatales y federales mantienen vigilancia en la zona para evitar nuevos riesgos y garantizar la seguridad de la población.