Continua detenida inmigrante con lazos a la Casa Blanca

Bruma Ferreira, exprometida del hermano de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, lleva dos semanas bajo custodia del ICE sin cargos claros

Una mujer del estado de Massachusetts, que estuvo comprometida con el hermano de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aún se encuentra detenida por el ICE a dos semanas de su arresto.

Se trata de Bruma Ferreira, de 33 años, quien, de acuerdo a su abogado, Todd Pomerleau, fue detenida mientras se encontraba conduciendo a la escuela de su hijo en Nueva Hampshire el pasado 12 de noviembre cuando fue detenida.

“No le dijeron por qué fue detenida”, afirmó. “Fue trasladada de Massachusetts a Nueva Hampshire, a Vermont, a Luisiana en este carrusel inconstitucional”, dijo el abogado este miércoles.

Pomerleau también dijo que el menor de 11 años actualmente se encuentra viviendo con su exprometido, Michael Leavitt, en Nueva Hampshire, pero tienen la custodia compartida y han mantenido una relación de crianza conjunta durante muchos años desde que se rompió su compromiso.

El abogado también mencionó que el menor en algún momento llegó a vivir con cada uno de sus padres y que posteriormente se empezó a dividir el tiempo con alguno de ellos, en los que se incluyen varias noches y fines de semana con su madre.

“Fue detenida sin razón alguna. No es peligrosa. No existe riesgo de que se dé a la fuga. “No es una inmigrante ilegal criminal”, manifestó. “Es una empresaria que paga impuestos y tiene un hijo que se preguntaba dónde estaba mamá después de la escuela hace dos semanas”.

Por su parte, Michael Leavitt no hizo ninguna declaración sobre el tema.

Pomerleau dijo que su clienta tenía dos o tres años cuando ella y su familia llegaron a Estados Unidos desde Brasil, y luego se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la política de la era Obama que protege a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Dijo que estaba en proceso de solicitar la residencia permanente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que Ferreira ingresó a Estados Unidos con una visa de turista que requería que se fuera en 1999. Un portavoz del DHS dijo que Ferreira tenía un arresto previo por agresión, una acusación que su abogado negó.

Sin embargo, después de que se realizara una búsqueda en línea de los casos judiciales en diferentes localidades de Massachusetts, lugar donde ha residido, no se encontraron registros de tal cargo.

Los únicos cargos que se encontraron datan del 2020, uno por exceso de velocidad y otro por conducir un vehículo sin registro.

“Están afirmando que tiene algún tipo de historial criminal que no hemos visto en ninguna parte. Muéstrennos la prueba”, dijo Pomerleau. “Habría sido deportada hace años si eso fuera cierto. Y sin embargo, aquí está en medio de este embrollo migratorio”.

Actualmente se sabe que Ferreira se encuentra detenida en Luisiana, debido a que un portavoz del DHS confirmó esta información.