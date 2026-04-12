Continua cierre de carriles en Alfonso Reyes en San Pedro

El municipio informó que el cierre de un carril por cada sentido se prolongarán hasta el 24 de abril al no haber concluido aún la regeneración de la avenida

Las restricciones viales en Alfonso Reyes, que mantienen disponible un solo carril en cada sentido de la circulación, se prolongarán hasta el 24 de abril al no haber concluido aún la regeneración de la avenida, informó el municipio de San Pedro.

A través de un comunicado, la autoridad agregó que la fase actual de labores impedirá desde el lunes 13 de abril habilitar el carril de contraflujo hacia el poniente como se venía haciendo en dos horarios desde la calle Olimpiadas a Treviño.

En ese sentido, se detalló que la obra lleva un avance de 47% tras un refuerzo durante la temporada de Semana Santa y Pascua, concentrándose en el cuerpo norte de la arteria.

Ante el incremento en los tiempos de traslado que las restricciones representan, el municipio recomendó a la población anticipar sus recorridos, considerar rutas alternas y manejar con precaución por la zona.

Como parte de la remodelación, se contempla la instalación de cableado soterrado, nuevas banquetas y espacios para peatones y ciclistas.