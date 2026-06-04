Contaminación alimentaria causa 1,5 millones de muertes: OMS

El estudio apunta que el 73 % de las muertes por alimentos contaminados fueron causadas por químicos peligrosos, muchas relacionadas con el arsénico inorgánico

La contaminación de alimentos por bacterias, virus, químicos y otros elementos potencialmente dañinos produce 866 millones de enfermedades y 1,5 millones de muertes al año en todo el mundo, siendo los niños especialmente vulnerables, advierte este jueves un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el estudio, que aparece publicado en ‘The Lancet Global Health’, los más pequeños, aquellos que aún no han cumplido los cinco años, tienen un riesgo tres veces mayor de caer enfermos por estos alimentos inseguros y sufren un tercio de todos los casos, entre ellos enfermedades diarreicas que en esas edades pueden ser mortales.

Niños, los más afectados

La OMS también advierte que la exposición de los niños a químicos peligrosos presentes en los alimentos, como el metilmercurio o el plomo, puede dañar su cerebro y provocar problemas neurológicos y del desarrollo que se prolongarán por el resto de sus vidas.

El estudio apunta que el 73 % de las muertes por alimentos contaminados fueron causadas por químicos peligrosos, muchas de ellas relacionadas con el arsénico inorgánico (42 %) y el plomo (31 %), que elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Si bien la presencia de ciertos metales dañinos en los alimentos ha disminuido con el tiempo, la OMS calcula que más de un millón de personas mueren cada año a causa del arsénico inorgánico y el plomo.

Sale caro

Se calculó, además, el coste que provocan las enfermedades derivadas del consumo de alimentos contaminados a través de la pérdida de productividad, que puede llegar a los US$310,000 dólares anuales o dispararse a los US$647,000 millones si el impacto económico se ajusta a las diferencias en el coste de vida entre países.

“Los alimentos inseguros han sido siempre una gran preocupación para la salud pública, pero hasta ahora no teníamos una visión global de su enorme coste humano y económico, cosa que cambia con estas nuevas estadísticas”, destacó al publicarse el estudio el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Así se pueden prevenir

La agencia de salud de la ONU destaca que muchas de las muertes que provocan los alimentos contaminados podrían evitarse si se aplican medidas como el saneamiento del agua, la mejora de la higiene, las prácticas de seguridad alimentaria, como la pasteurización, y un mayor acceso a la atención sanitaria para las poblaciones vulnerables.

Por otro lado, la OMS exhorta a los gobiernos a prevenir la contaminación con sustancias químicas, tales como el arsénico, el plomo o el metilmercurio, a través de mejores prácticas agrícolas, controles industriales más estrictos y más sólidas regulaciones ambientales.

Las regiones más afectadas

Las enfermedades transmitidas por los alimentos y el 60% de las muertes a nivel mundial se concentran en África y el sureste asiático, las regiones más afectadas por estos problemas, según los hallazgos de la investigación.

La autora principal, Yuki Minato, que es la oficial técnica de inocuidad de alimentos de la OMS, también advirtió que el cambio climático está elevando los riesgos de contaminación de los alimentos.

El estudio se publica en la víspera del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que se celebra este año el 7 de junio con el lema “de la carga a las soluciones: alimentos seguros en todas partes”.