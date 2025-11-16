Contabilizan un muerto y 28 heridos por tormenta en Portugal

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa expresó su solidaridad con los familiares de la persona fallecida a causa de estas fuertes lluvias

Al menos una persona perdió la vida y otras 28 resultaron heridas por el paso de un temporal que provocó la caída del techo de un restaurante y estragos en un camping al sur de Portugal.

El comandante regional del Algarve de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil, confirmó que dos de las personas heridas se encuentran en estado grave, cuyas edades son entre los seis y los 85 años respectivamente.

Por su parte, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa publicó un comunicado expresando su solidaridad con los familiares de la víctima mortal. Además, les deseó una "pronta recuperación a los ciudadanos heridos".

Mientras que los cortes de energía eléctrica por el temporal afectaron a casi 60,000 usuarios.