Contabilizan tres muertos y 16 heridos por volcadura en Ecuador

Autoridades investigan las causas del siniestro, en las que se destaca aquella que apunta la presencia de un líquido aceitoso sobre la carretera

Autoridades de Ecuador informaron que la volcadura de un autobús ocurrido en Los Ríos provocó la muerte de al menos tres personas durante la madrugada de este domingo.

Una portavoz del Servicio Integrado de Seguridad indicó que recibieron una alerta que informaba sobre el accidente en la zona de Quevedo, donde también 16 personas resultaron lesionadas.

El servicio indicó que ha recibido varias alertas por la presencia de personas en estado de ebriedad o fiestas en las últimas horas, mientas que el país se rige por la denominada "ley seca" por el proceso electoral calendarizado para este domingo.

Se presume que una de las líneas de investigación apunta a que la causa de este siniestro aparentemente fue la presencia de un líquido derramado sobre la vía.