Contabilizan 52 muertos en Gaza por ataques israelíes

Bombardeos destruyeron diversos edificios, incluida una torre de hasta 14 pisos de altura, lo que provocó más de 50 defunciones

Bombardeos y ataques del Ejército de Israel produjeron la muerte de al menos 52 personas en Gaza.

De acuerdo con el recuento de fallecidos, 34 palestinos perdieron la vida en la capital. Mientras que otros ocho cuerpos fueron trasladados hacia los Mártires de Al Aqsa y 10 más en el Nasser de Jan Yunis.

En este sentido, el Ejército de Israel derribó a lo largo del día al menos cinco torres de gran altura.

Fuentes de Gaza indicaron que diversas torres fueron destruidas, incluido un edificio de 14 pisos, la cual, se encuentra junto al mercado del barrio de Rimal.

Junto a ellas, las fuerzas armadas han destruido decenas de edificios en la capital desde que Israel anunció su intención de invadir toda la ciudad a mediados de agosto.

Personal de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como organizaciones internacionales y países califican las acciones militares como genocidio, tras reportar 64,800 personas sin vida, entre ellas, más de 19,000 niños.